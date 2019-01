À l'occasion de la Semaine nationale sans fumée, Imperial Tobacco Canada réitère son engagement envers les produits potentiellement moins nocifs





Dans le cadre de sa stratégie visant à transformer l'industrie du tabac, l'entreprise lance un nouveau produit de vapotage

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale sans fumée, Imperial Tobacco Canada réaffirme son engagement à transformer l'industrie du tabac en lançant sur le marché un nouveau produit de vapotage: le Vype ePod. Dans la foulée des avancées technologiques et de l'évolution des mentalités à l'égard des produits potentiellement moins nocifs, Imperial Tobacco Canada reconnaît qu'en adoptant le principe de la réduction des risques, elle peut jouer un rôle clé pour soutenir Santé Canada dans l'atteinte de sa cible de réduction du taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035.

« Nous avons fait beaucoup de chemin, mais il reste encore des progrès importants à accomplir », souligne Éric Gagnon, directeur des affaires générales et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. « L'emphase doit maintenant être sur le développement d'outils de communications destinés aux fumeurs adultes, sur l'éducation des détaillants afin de s'assurer que la vente de ces produits se fasse d'une façon responsable, ainsi que sur la prévention pour que les jeunes ne puissent accéder à ces produits à base de nicotine. »

De multiples études et revues académiques ont réaffirmé le caractère moins nocif des produits de vapotage. De nombreux groupes du secteur de la santé, dont Public Health England, ont estimé que les produits de vapotage sont au moins 95 % moins nocifs que les cigarettes traditionnelles. Le fait que Santé Canada reconnaisse que le vapotage soit une solution alternative moins nocive que la cigarette reflète bien le changement observé dans le monde entier.

Pour que ces produits atteignent leur plein potentiel, il faudra que les gouvernements fédéral et provinciaux mettent en oeuvre un cadre réglementaire approprié, qui favorise une communication sur les produits de vapotage adaptée aux fumeurs adultes.

« Pour atteindre l'objectif du gouvernement qui est de ramener le taux de tabagisme à 5 %, il va falloir que les fumeurs adultes adoptent ces nouveaux produits », a déclaré M. Gagnon. « Comme nous l'avons vu dans des pays progressistes qui ont approuvé le vapotage, comme le Royaume-Uni, les fumeurs adultes considéreront passer de la cigarette au vapotage à partir du moment où ils auront été sensibilisés à ces produits de substitution. »

British American Tobacco, la société mère d'Imperial Tobacco Canada, a investi plus de 2,5 milliards de dollars américains dans le développement de ses nouveaux produits novateurs au cours des six dernières années et continue d'investir massivement dans cette catégorie de produits potentiellement moins nocifs.

« La réduction des risques associés au tabac est un élément essentiel du programme « On transforme le tabac » de notre entreprise et, pour maximiser le nombre de fumeurs adultes qui passeront à un produit potentiellement moins nocif, nous devons continuer à innover et à offrir des produits de haute qualité », ajoute Mathieu Nadon, directeur de la catégorie produits de vapotage chez Imperial Tobacco Canada. « L'investissement et l'innovation stimulent notre capacité à transformer l'industrie du tabac et à répondre aux attentes des fumeurs adultes qui sont à la recherche de substituts moins nocifs que la cigarette. Notre nouveau produit de vapotage, le Vype ePod, est un exemple de plus, démontrant notre engagement envers la réduction des risques. »

