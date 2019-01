Le consortium « Vents de Dunkerque » dévoile sa composition et sa candidature pour répondre à l'appel d'offres du projet éolien en mer au large de Dunkerque à l'occasion des Assises européennes de la Transition Energétique (22 au 24 janvier - Dunkerque)





BLENDECQUES, France, January 22, 2019 /PRNewswire/ --

Eneco, Boralex, Van Oord et Diamond Generating Europe Limited (DGE), 4 acteurs « pure player » de l'énergie renouvelable, s'allient au sein du consortium « Vents de Dunkerque » pour proposer un projet innovant.

Les Assises européennes de la transition énergétique sont l'occasion de dévoiler pour la première fois le nom des acteurs formant le consortium « Vents de Dunkerque » ainsi que ses particularités et points forts pour répondre à cet appel d'offres destiné à faire de la France un leader sur les énergies marines renouvelables. Après la validation des six premiers parcs situés sur les côtes normandes et ligériennes, le territoire de Dunkerque a été sélectionné en avril 2016 pour accueillir le septième parc français dans le cadre d'un troisième appel d'offres.

Un consortium d'acteurs-experts, « pure players » du secteur des énergies renouvelables, aux savoir-faire complémentaires

Chaque membre est, dans son périmètre, un leader expérimenté du secteur des énergies renouvelables. Eneco est un acteur majeur des énergies renouvelables aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni et est fort de 15 années d'expérience dans le développement et la construction de parcs éoliens offshores de grande ampleur. Boralex complète l'expertise d'Eneco dans la gestion d'actifs EnR et apporte également son ancrage historique local en Hauts de France et sa connaissance du marché français. Van Oord dispose d'une flotte hautement spécialisée et d'une grande capacité d'innovation dans l'équipement éolien offshore, ainsi qu'une connaissance approfondie de la réglementation maritime et des risques en mer. Quant à DGE, filiale à 100% de Mitsubishi Corporation, elle génère des projets énergétiques ainsi que des activités de distributions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La société est basée au Royaume-Uni et possède des bureaux aux Pays-Bas et à Dubaï. DGE a réalisé des investissements importants dans l'offshore avec une capacité installée brute de 2 GW.

Eneco, Van Oord et DGE (Mitsubishi Corporation) ont déjà travaillé ensemble sur 3 parcs éoliens offshore par le passé dont Borssele III/IV (Pays-Bas), Luchterduinen (Pays-Bas) et Norther (Belgique).

« Vents de Dunkerque » et ses différents atouts placent le consortium en position stratégique pour remporter cet appel d'offres :

Le consortium est composé d'acteurs spécialisés dans la production d'énergie renouvelable ;

Les acteurs du consortium sont experts sur toute la chaine de compétences (développement, construction et exploitation) ;

Le consortium cumule plus de 2600 MW en construction & en exploitation en Europe de l'Ouest ;

de l'Ouest ; Le consortium est fort de 15 années d'expérience accumulée dans l'éolien offshore couplée à 17 années de présence dans la région Hauts-de- France , permettant d'allier les meilleurs standards internationaux à une implantation locale.

« Vents de Dunkerque » : compétitivité, fiabilité et durabilité

Le projet se structure autour de trois axes forts qui témoignent de sa spécificité :

Compétitivité : par la livraison d'une offre attractive issue de la combinaison de nos expériences et de nos réussites dans des processus d'appels d'offres.

par la livraison d'une offre attractive issue de la combinaison de nos expériences et de nos réussites dans des processus d'appels d'offres. Fiabilité : « Vents de Dunkerque » est fort d'expériences réussites en Mer du Nord dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens offshore dont notamment le parc éolien offshore Princess Amalia (Pays-Bas, mis en service en 2015). Le consortium est également lauréat des parcs de Norther (Belgique), Luchterduinen (Pays-Bas) et Borssele III + IV (Pays-Bas) qui apportent une réponse ambitieuse aux enjeux propres du projet de Dunkerque. Il a prouvé sa capacité à financer des projets complexes dans une économie régulée et à livrer ces projets dans le respect des calendriers et des budgets.

: « » est fort d'expériences réussites en Mer du Nord dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens offshore dont notamment le parc éolien offshore (Pays-Bas, mis en service en 2015). Le consortium est également lauréat des parcs de Norther (Belgique), Luchterduinen (Pays-Bas) et Borssele III + IV (Pays-Bas) qui apportent une réponse ambitieuse aux enjeux propres du projet de Dunkerque. Il a prouvé sa capacité à financer des projets complexes dans une économie régulée et à livrer ces projets dans le respect des calendriers et des budgets. Durabilité : Notre engagement pour la création d'une empreinte positive sur la côte de Dunkerque grâce à une approche environnementale responsable et adaptée aux milieux.

En savoir plus sur nos partenaires :

Leader du marché canadien, BORALEX est le premier producteur indépendant d'énergie éolienne en France. Opérateur intégré et propriétaire à 100% de ses actifs, la société exploite près de 900MW en France (1 919MW dans le monde) et demeure active sur toute la chaine de valeur : développement, financement, construction, exploitation et maintenance de sites.

Pionnier de l'industrie éolienne offshore, ENECO est actif depuis 2008 dans le développement et l'exploitation des parcs éoliens en mer en Europe de l'Ouest. Le groupe, qui exploite des parcs éoliens en mer aux Pays-Bas et en Belgique, est fort d'un portefeuille d'actifs en exploitation de plus de 1000MW avec un chemin de croissance de 2000MW dans les prochaines années.

Parmi les leaders de la construction de parcs éoliens en mer, VAN OORD apporte un savoir-faire et une ingénierie à haute valeur ajoutée grâce à la réalisation de toute son ingénierie en interne en intégrant les techniques offshores de pointe. Van Oord est propriétaire de navires de construction dotés d'équipements modernes et possède une connaissance approfondie de la réglementation maritime et des risques.

Filiale à 100% de Mitsubishi Corporation, DGE est spécialisée dans la production d'énergie dans la zone EMEA et impliquée dans la construction et le développement de plus de 3700MW d'EMR.

Le consortium « Vents de Dunkerque » présent aux Assises européennes de la transition énergétique

Présents sous la forme d'un stand particulièrement innovant à l'effigie de « Vent de Dunkerque » pendant les trois jours des Assises, les 4 partenaires présenteront aux visiteurs les atouts du consortium répondant à l'appel d'offres du projet éolien en mer au large de Dunkerque.

Le stand Vents de Dunkerque aux Assises : illustration concrète d'un projet innovant

Un stand éclairé par la mer ! Pour rappeler l'éolien en mer, la lumière produite sur le stand est issue d'une bactérie naturelle provenant d'un calamar bioluminescent cultivée en laboratoire. Au sein d'un espace plongé dans le noir, les visiteurs et la presse pourront découvrir pour la première fois les membres qui composent ce consortium. La scénographie a été pensée pour créer un parcours de visite, présentant à la fois les entreprises du consortium, mais aussi les atouts représentés par cette association d'acteurs « pure player » des EnR.

Un stand écoconçu. Afin de limiter au maximum l'impact environnemental de son stand, Vents de Dunkerque a utilisé une structure modulaire réutilisable. Les bactéries produites pour l'évènement seront revalorisées et le mobilier réutilisé pour de futurs événements.

Médias - France

Mathieu Richard

Chargé de la Communication

Boralex Inc.

06-73-96-69-75

mathieu.richard@boralex.com

Médias - Agence

Caroline Sueur

Attachée de presse

06-63-89-31-31

csueur@agenceverte.com

Relations avec les investisseurs - Canada

Stéphane Milot

Directeur, relations avec les investisseurs

Boralex inc.

+1-514-213-1045

stephane.milot@boralex.com



Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :