/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Important investissement pour la ville de Dollard-des-Ormeaux/





DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le député fédéral de Pierrefonds-Dollard, M. Frank Baylis, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et le député provincial de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un important investissement pour la Ville de Dollard-des-Ormeaux.

DATE : Le mardi 22 janvier 2019



HEURE : 11 h 30



LIEU : Centre civique de Dollard-des-Ormeaux

12001, boulevard de Salaberry

Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7

