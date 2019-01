Le conseil d'administration de GA Telesis nomme Norman Liu administrateur indépendant





GA Telesis, LLC, un fournisseur de services intégrés de premier plan à l'aviation commerciale mondiale, annonce que son conseil d'administration va nommer Norman C.T. Liu en tant que membre indépendant du conseil avec prise d'effet le 1er février 2019.

Norm apporte plus de 35 ans d'expérience en financement aéronautique, en investissements dans l'infrastructure et en services bancaires d'investissement. Il est ancien président et PDG de GE Capital Aviation Services (« GECAS »), un leader mondial en location et financement d'avions commerciaux. Il a quitté GE fin 2016 pour prendre sa retraite après 30 ans de services et est actuellement conseiller principal pour diverses sociétés dans les secteurs de l'infrastructure et de l'aviation. Il était Advanced Leadership Fellow à Harvard en 2017 et a également servi à titre de professeur associé à University College Dublin en Irlande. Il est titulaire d'une licence de Yale University et d'un MBA de la Harvard Business School.

« Nous sommes heureux que Norm rejoigne notre conseil d'administration pour participer à la croissance explosive de notre franchise », a déclaré Abdol Moabery, président-directeur général de GA Telesis. « Il est l'un des cadres dirigeants les plus réputés et les plus respectés du secteur de l'aviation et a joué un rôle déterminant en transformant GECAS en un acteur global majeur en services de financement aéronautique et services connexes durant plusieurs décennies. »

À propos de GA Telesis

GA Telesis est un fournisseur mondial de solutions intégrées destinées aux industries de l'aviation et de l'aérospatiale. S'étant développée avec comme objectif principal le « succès de la clientèle », GA Telesis travaille au service de plus de 3 000 clients, parmi lesquels figurent des compagnies aériennes, des FEO, des fournisseurs de services MRR et des fournisseurs dans le monde entier, avec 31 opérations de leasing, de vente, de distribution et de MRR dans 19 pays. Les solutions aéronautiques intégrées de GA Telesis constituent son activité centrale et sa mission est la réussite des clients.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter marketing@gatelesis.com

