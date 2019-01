C3 fournit à Enel une AI Suite pour sa transformation numérique





C3, un fournisseur d'IA d'entreprise de premier plan destiné à accélérer la transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'Enel, le plus important service public d'électricité d'Europe en termes de capitalisation boursière et de nombre de clients, et un pionnier dans le domaine de la technologie de réseau électrique intelligent, collabore avec C3 comme fournisseur stratégique de plates-formes et d'applications de Big Data à l'ensemble de son entreprise.

Suite au succès de leur cinq ans de collaboration, C3 fournit à Enel la C3 AI Suite, une gamme d'applications d'analyses de réseau électrique intelligent et d'IA qui ont permis à Enel de déployer en décembre l'Enel Unified Virtual Data Lake, intégrant les données à l'ensemble de ses activités de vente de détail, distribution, commerce, énergies de remplacement et production conventionnelle. La C3 AI Suite intègre, agrège et fournit des données unifiées à l'ensemble des systèmes ERP, RH, financiers et d'exploitation, y compris SAP Hana, Oracle, Siemens, PostGreSQL, MongoDB, et Cloudera, pour valider et livrer des applications d'IA de prochaine génération à l'ensemble de l'entreprise d'Enel.

« Enel et C3 ont travaillé en étroite collaboration au cours des cinq dernières années pour développer et déployer une importante plateforme de Big Data à l'échelle de production avec des applications IA et IoT », a déclaré Thomas M. Siebel, PDG de C3. « Le leadership, la vision et les compétences techniques d'Enel la démarquent de nombreuses organisations dans son adoption de l'IA et de l'IoT, l'apprentissage automatique, et l'apprentissage profond pour transformer les processus opérationnels et fournir un avantage commercial et social. »

La C3 AI Suite permet à Enel de fournir à ses développeurs, experts en mégadonnées et analystes d'affaires une vue commune et sécurisée de toutes ses données, ce qui leur permet de collaborer et de développer rapidement des applications d'IA.

« L'exploitation de la puissance de l'IA et de l'IoT est essentielle pour permettre à Enel de réaliser sa transformation numérique, tout en permettant de fournir des bénéfices exceptionnels à ses clients et à ses actionnaires », a ajouté Fabio Veronese, directeur de la plateforme numérique Infrastructure & Réseaux chez Enel. « Notre collaboration avec C3 nous permet d'exploiter les processus d'affaires innovants validés par l'analyse de Big Data et lance une nouvelle ère d'efficacité opérationnelle qui renforce notre position de leader de la transition énergétique. »

« Le succès de C3 avec Enel est dû à notre expérience en traitement de Big Data, informatique en nuage à l'échelle de l'entreprise, analyses complexes et, surtout, nos capacités d'apprentissage automatique intégrées. Ceci a été accompli grâce à cette collaboration efficace avec Enel. Les résultats de ce partenariat valident pleinement l'agrégation des gros volumes de données en temps réel d'Enel et le développement et l'exécution des milliers d'algorithmes nécessaires pour analyser ces données et générer des millions de prédictions au quotidien ? tout cela dans le but d'augmenter la rapidité et l'exactitude des prises de décision opérationnelles d'Enel », a ajouté Ed Abbo, président et directeur de la technologie de C3. « Nous établissons une infrastructure d'analyses avancée pour le futur numérique d'Enel, tout en exploitant avec efficacité les investissements précédents d'Enel en infrastructures de données à l'échelle de l'entreprise. »

À propos de C3

C3 est un fournisseur de logiciel d'IA de premier plan qui accélère la transformation numérique. C3 fournit un ensemble complet et éprouvé de capacités pour développer, déployer et exploiter une IA, des analyses prédictives, et des applications IoT à grande échelle 10 à 100 fois plus rapidement que les approches alternatives. Le coeur de l'offre C3 est une architecture IA révolutionnaire, extensible, orientée modèle, qui améliore radicalement la productivité des expert en mégadonnées et des développeurs d'applications tout en pérennisant les applications contre l'évolution de la TI sous-jacente. La C3 AI Suite prend en charge des applications IA configurables, pré-construites, à forte valeur pour la maintenance préventive, la détection de fraude, la santé des réseaux capteurs, l'optimisation de la chaîne logistique, la gestion de l'énergie, la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'engagement client. www.C3.ai

