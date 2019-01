Narvar s'offre Kronos Care et accélère son expansion en Europe





Kronos Care, accompagnée par LVMH à Station F, contribuera à alimenter la croissance mondiale de Narvar grâce à son expertise en matière d'expérience client et à son portefeuille de marques fourni.

SAN FRANCISCO and PARIS, le 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Narvar , acteur majeur de l'engagement client sur internet, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Kronos Care , une startup basée à Paris et permettant aux e-commerçants et aux marques de fidéliser leurs clients en améliorant le suivi et la communication après l'achat. Membre de l'accélérateur "La Maison des Startups" de LVMH, Kronos Care compte notamment parmi ses clients les marques Etam, Intersport, Camaieu, L'Oréal et LVMH. La start-up poursuivra ses activités au sein de l'équipe Europe du Sud de Narvar.

Cette acquisition intervient dans un contexte d'investissement croissant de Narvar sur le marché de l'expérience client post-achat, en Europe particulièrement et dans le monde en général. La spécialisation notable de Kronos Care sur les secteurs du Retail et du Luxe ainsi que le potentiel des équipes basées à Paris complètent la stratégie de croissance de Narvar en Europe du Sud. En outre, l'acquisition de Kronos Care contribuera à l'atteinte des objectifs Européens plus larges de Narvar.

"Dès la création de Narvar, nous avons eu pour ambition de simplifier la vie des consommateurs du monde entier avec une approche à la fois globale et localisée ", a déclaré Amit Sharma, fondateur et CEO de Narvar. "L'acquisition de Kronos Care s'inscrit dans cette vision alors que nous continuons à concentrer nos investissements stratégiques en Europe, en nous appuyant sur une année de croissance réussie sur ce marché. Nous sommes impressionnés par le travail que Kronos Care a fait pour répondre aux besoins des retailers en France en matière d'expérience client post-achat, et nous sommes impatients de servir encore mieux nos clients dans la région".

Au cours de l'année écoulée, Narvar a fortement investi sur le marché européen en triplant ses équipes dans la zone, non seulement dans son bureau Londonien , mais aussi régionalement à Munich pour la région DACH, et à Paris pour l'Europe du Sud. Fort d'une croissance de ses revenus de plus de 300% au cours de l'année écoulée, Narvar a l'intention d'investir deux fois plus en 2019.

L'acquisition de Kronos Care permet à Narvar d'accélérer sa croissance en tant que leader de l'expérience post-achat en Europe, tout en consolidant son succès sur les marchés du luxe et de la beauté. Avec la croissance de ces segments du commerce de détail - le marché mondial du luxe devrait atteindre près de 375 milliards de dollars d'ici 2020 et le marché des cosmétiques plus de 800 milliards de dollars d'ici 2023 - les retailers poursuivent leurs efforts pour reproduire les expériences d'achat en magasin sur internet. De cette manière, Narvar aide les marques à répondre aux attentes croissantes des consommateurs sur tous les points de contact.

Dès maintenant, toute l'équipe de Kronos Care - qui possède une solide expertise en matière de vente au détail et d'exécution sur le marché - rejoindra l'équipe de Narvar pour l'Europe du Sud au sein des équipes Parisiennes. Les clients de Kronos Care continueront à utiliser la plateforme existante jusqu'à ce que la transition soit terminée.

Dans une déclaration commune des fondateurs de Kronos Care, Antoine d'Espalungue et Guillaume L'Hostis, ont déclaré : "Depuis la création de Kronos Care, nous nous sommes engagés à améliorer l'expérience post-achat des marques de luxe et dans le secteur de la beauté, et nous sommes fiers des progrès accomplis : du soutien de LVMH à la construction d'un produit connecté à plus de 40 transporteurs dans 7 langues. Nous sommes ravis de rejoindre Narvar poursuivre ce développement, en France et dans le monde."

L'acquisition de Kronos Care fait suite à une croissance et une dynamique importantes pour Narvar, qui a conquis 100 clients et doublé le nombre de d'acheteurs en ligne servis pas ses produits au cours des 12 derniers mois. Aujourd'hui, plus de 550 retailers, dont 43 des 100 plus gros e-commerçants, font confiance à Narvar pour offrir à leurs clients une expérience post-achat transparente et engageante. Narvar a servi plus de 400 millions de consommateurs dans le monde à travers près de sept milliards d'interactions, dans 38 pays et 55 langues.

À propos de Narvar

Narvar aide les retailers à réinventer leur approche de la fidélisation client. La plateforme sert aujourd'hui plus de 550 retailers tels que Sephora, Levi's, Gap, Estée Lauder, Patagonia, et Bose. Narvar offre une expérience post-achat transparente qui fidélise et engage les clients, du passage de la commande jusqu'à la livraison. En utilisant le machine-learning dans l'analyse de milliards d'interactions, Narvar propose un suivi de livraison amélioré, des communications proactives et des retours facilités pour simplifier la vie quotidienne des acheteurs en ligne.

Pour plus d'informations, narvar.com/fr .

À propos de Kronos

Kronos Care a été fondé en 2017 par Guillaume L'Hostis, Antoine d'Espalungue et Paul Gonsolin pour aider les retailers à offrir une meilleure expérience post-achat et à augmenter la fidélisation client. La startup, remarquée par LVMH, lauréate d'un prix spécial à Viva Technology 2018 et accompagnée dans le nouvel accélérateur du groupe de luxe à Station F a observé une croissance rapide depuis sa fondation et noué des partenariats avec des groupes majeurs dans toute l'Europe comme Etam, L'Oréal ou Intersport.

Pour plus d'informations, kronoscare.fr .

