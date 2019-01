Le Fonds de solidarité FTQ suspend les souscriptions forfaitaires jusqu'au 31 mai 2019





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, le 22 janvier 2019, et ce jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2019, le Fonds de solidarité FTQ n'acceptera plus les souscriptions forfaitaires (ou par versement ponctuel). Les épargnants qui souscrivent par retenue sur le salaire (RSS) ou prélèvement bancaire automatique (PBA) ne sont pas touchés par cet arrêt.

Cette mesure a été annoncée en juillet 2018, et a été reprise dans d'autres communications publiques faites par le Fonds depuis.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

