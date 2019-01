Le fondateur de Proteus Digital Health® va donner des présentations au Forum économique mondial de Davos





Proteus Digital Health® a annoncé aujourd'hui que son président, chef de la direction et cofondateur, Andrew Thompson, allait présenter les progrès des médicaments numériques de Proteus, visant à améliorer le traitement des patients, ainsi que les résultats obtenus, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2019 de Davos-Klosters, en Suisse.

M. Thompson donnera plusieurs présentations dans le cadre du programme officiel :

Avec des dirigeants d'institutions financières et universitaires pour aborder le thème de « La théorie de l'entreprise dans un monde d'écosystèmes numériques », le mardi 22 janvier à partir de 9 h 45, heure d'Europe centrale (HEC), au Centre des congrès de Jakobshorn ; et

Rejoindra des chefs d'État et des responsables religieux lors du forum public intitulé « Rapprocher la science de la société », qui débutera à 9 h, HEC, le vendredi 25 janvier à l'auditorium de la Swiss Alpine High School. Cette session sera diffusée en direct sur TopLink et sur le site Web du Forum.

M. Thompson participera également à deux autres événements dans le cadre de la réunion du Forum économique mondial :

le 22 janvier à 20 h 05, à la Maison polonaise :

M. Thompson prononcera un discours liminaire sur les applications des médicaments numériques au Financial Times-PZU dont le sujet sera « Pleins feux sur l'accès mondial à la santé », suivi d'un débat en direct de 45 minutes ayant pour thème « Créer des soins de santé tournés vers l'avenir, pour tous ».

le 23 janvier à 7 h, à l'A.T. Kearney Glass House :

M. Thompson et d'autres responsables des soins de santé débattront de l'avenir de la santé lors d'une table ronde intitulée « La santé à la croisée des chemins : sept moteurs du changement », parrainé par A.T. Kearney.

À propos de Proteus Digital Health

Proteus Digital Health rend possible une nouvelle catégorie de produits pharmaceutiques : les médicaments numériques. Ceux-ci comprennent : des médicaments largement utilisés, formulés de manière à engager une communication une fois ingérés ; un patch portable qui détecte les médicaments et enregistre la réponse physiologique ; des applications mobiles ayant pour but d'aider les patients à prendre en charge leurs propres soins, et les physiciens à prendre des décisions ; ainsi que l'analyse des données pour répondre aux besoins des gestionnaires de systèmes de santé. La société compte plus de 540 brevets délivrés protégeant cette technologie et est récipiendaire d'autorisations réglementaires aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Chine.

Proteus Digital Health est une société privée détenue par des investisseurs, parmi lesquels Carlyle, Essex Woodlands, Kaiser Permanente®, Medtronic®, Novartis®, Otsuka et ON Semiconductor®. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.proteus.com. Retrouvez-nous sur Twitter @ProteusDH.

