L'AirFit N30i, le premier masque CPAP doté d'une connexion au sommet de la tête, de ResMed, est désormais disponible aux États-Unis





ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), a lancé aujourd'hui l'AirFit N30i sur l'ensemble du territoire des États-Unis ; il s'agit de son premier masque CPAP (Continuous Positive Airway Pressure, ou ventilation à pression positive continue) nasal, doté d'une connexion au sommet de la tête, avec un coussinet nasal en forme de berceau, nouvellement conçu, placé juste sous le nez de la personne qui le porte.

Grâce à la connexion au niveau du sommet de la tête, le tube n'encombre plus le porteur, ce qui fait qu'il est capable de bouger et de dormir dans n'importe quelle position. Le coussinet nasal en forme de berceau, une première pour ResMed, a été conçu de façon à réduire les marques sur le visage, et les irritations.

L'AirFit N30i convient également aux fournisseurs d'équipements et aux laboratoires du sommeil ; il convient en outre à 96 % des utilisateurs de PAP avec seulement deux tailles de châssis et quatre tailles de coussins.

Comparaison entre l'AirFit N30i et le meilleur masque nasal du marché, doté d'une connexion au sommet de la tête

Une comparaison effectuée en parallèle a montré que trois utilisateurs sur quatre préféraient l'AirFit N30i à l'autre masque nasal doté d'une connexion au sommet de la tête. La majorité des répondants ont déclaré aimer l'AirFit N30i, et que c'était le dispositif qu'ils choisiraient pour ramener à la maison, beaucoup le jugeant « très confortable », « facile à utiliser », ou déclarant qu'il « cause peu de perturbations à leur partenaire de lit ».

« L'AirFit N30i est un excellent choix pour les porteurs de masque nasal qui bougent quand ils dorment », a déclaré Jim Hollingshead, président de la division Sommeil, de ResMed. « C'est avant tout une question de liberté : les utilisateurs sont libres de dormir comme ils le souhaitent, et bénéficient d'une étanchéité confortable et fiable. Et l'AirFit N30i est si facile à installer que les professionnels du sommeil vont pouvoir dégager plus de temps pour s'occuper d'un plus grand nombre de personnes. »

L'AirFit N30i est également disponible au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la plupart des pays d'Europe. D'autres pays devraient suivre dans le courant de l'année.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), nous sommes les pionniers en solutions innovantes capables de traiter les gens et de les maintenir hors de l'hôpital, en leur permettant de vivre en meilleure santé avec une qualité de vie améliorée. Nos dispositifs médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l'environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l'impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ResMed.com et suivre @ResMed.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 21:15 et diffusé par :