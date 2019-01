La plateforme d'écosystème HCL 2030 pour explorer les implications sociétales des nouvelles technologies lors du Forum économique mondial





HCL Technologies (HCL), société technologique mondiale de premier plan et partenaire stratégique du Forum économique mondial, a annoncé aujourd'hui sa plus forte présence à ce jour en marge de la réunion annuelle du Forum de Davos prévue du 21 janvier 2019 au 25 janvier 2019. La société va organiser un événement de trois jours dans un Pavillon spécial qui accueillera un salon technologique, des programmes de leadership éclairé, ainsi que divers événements sociaux et de réseautage très prisés pendant toute la durée de la conférence.

Les programmes HCL et Fast Company aborderont principalement l'évolution de la relation entre l'Homme et la technologie au cours de la prochaine décennie, qui sera riche en innovations rapides. HCL s'est associé à Fast Company pour développer un parcours de leadership éclairé qui comprend trois petits-déjeuners de discussion de groupe. Dans le cadre du thème Harmonie homme-machine, HCL lance la Plateforme HCL 2030, ainsi que son écosystème de partenaires et de parties prenantes, qui mènera des explorations et discussions approfondies avec des innovateurs et futurs dirigeants de premier plan ; ces derniers stimulent le changement dans les technologies numériques, le bouleversement des services bancaires et financiers, l'équation entre le capital et l'humain, et l'avenir de l'innovation des produits. Fast Company utilisera le Pavillon HCL pour accueillir des discussions d'experts, conduire des entretiens riches et partager des récits passionnants axés sur l'innovation et les solutions mondiales.

Le Pavillon HCL comprendra également une zone de présentation technologique, avec des exemples transformationnels de l'impact de la technologie sur les vies humaines, comme l'IA, l'automatisation, la vision industrielle et l'interface neuronale directe. HCL utilisera également le Pavillon comme lieu d'événements nocturnes spéciaux, notamment des célébrations de la technologie qui favorise la diversité, le rôle transformationnel des technologies dans les sports, mais aussi la philanthropie dans le monde.

« HCL est un Partenaire stratégique du Forum économique mondial depuis plus de 10 ans, et nous travaillons en étroite collaboration avec le Forum pour contribuer et collaborer aux opportunités et défis les plus urgents auxquels sont confrontées aujourd'hui la société et l'économie mondiale. Organiser plusieurs discussions en marge de la réunion annuelle est une nouvelle étape très stimulante pour nous, » déclare C Vijayakumar, Président et PDG, HCL Technologies. « Par la suite, nous pensons que la quatrième révolution industrielle aura besoin de l'interface technologique pour résoudre certains des problèmes mondiaux les plus complexes et, ayant sérieusement travaillé pour réduire l'écart entre l'humain et la technologie, nous en profiterons cette année pour présenter nos efforts aux esprits les plus brillants au monde se réunissant à Davos. »

Pour plus d'informations, consultez la page : https://www.hcltech.com/world-economic-forum-2019.

HCL Technologies (HCL) est une société technologique mondiale de premier plan qui aide les entreprises mondiales à repenser et à transformer leurs activités par le biais des technologies numériques. HCL opère dans 43 pays et son chiffre d'affaires consolidé pour les 12 mois clos le 30 septembre 2018 s'est élevé à 8,2 milliards USD. HCL se concentre sur la fourniture d'un portefeuille de services intégrés, reflété par sa stratégie de croissance selon les Modes 1?2?3. Le Mode 1 englobe les services de base dans les domaines des applications, de l'infrastructure, de l'externalisation des processus métiers (Business process outsourcing, BPO) ainsi que les services d'ingénierie et de R&D, en tirant parti de DRYiCEtm Autonomics pour transformer le paysage commercial et informatique de ses clients, en les rendant « lean » et « agiles ». Le Mode 2 met l'accent sur des offres intégrées de services numériques et analytiques, d'IoT WoRKStm, de services natifs en nuage, de services de cybersécurité et de services GRC centrés sur l'expérience et les résultats, afin de générer des résultats commerciaux et de permettre la numérisation de l'entreprise. La stratégie en Mode 3 est axée sur les écosystèmes et crée des partenariats IP innovants pour permettre le développement de produits et de plateformes. HCL exploite son réseau mondial de laboratoires intégrés de co-innovation et ses capacités de distribution mondiales pour fournir une prestation multiservice holistique dans des secteurs clés, notamment les services financiers, la fabrication, les télécommunications, les médias, l'édition, le divertissement, la vente au détail et les BCE, les sciences de la vie et les soins de santé, le pétrole et le gaz, l'énergie et les services publics, les voyages, les transports et la logistique, ainsi que les services gouvernementaux. Avec à son actif 127 875 professionnels de différentes nationalités, HCL s'attache à créer de la valeur réelle pour ses clients en établissant « Des relations qui vont au-delà du simple contrat ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hcltech.com.

Fast Company est la seule marque multimédia entièrement dédiée au croisement clé entre commerce, innovation et design, en impliquant les leaders, sociétés et penseurs les plus influents vers l'avenir. Depuis 2011, Fast Company a reçu des prix d'édition très prestigieux et autres distinctions pour son design, notamment le prix national de « Magazine de l'année » par l'American Society of Magazine Editors (ASME), et le prix de « Meilleure publication commerciale » de l'Adweek Hot List, ainsi que six médailles d'or et 10 médailles d'argent de la Society of Publication Designers. La rédactrice en chef est Stephanie Mehta et l'éditrice est Amanda Smith. Basée à New York, Fast Company est publiée par Mansueto Ventures LLC, avec notre publication soeur Inc. Magazine, et est disponible en ligne sur le site www.fastcompany.com.

