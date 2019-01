La technologie numérique contribue à la quatrième révolution industrielle, déclare le PDG de JD Digits à la veille du WEF 2019





BEIJING, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La technologie numérique est en passe de devenir un élément indispensable de la quatrième révolution industrielle à l'ère de la mondialisation 4.0. Elle aide en effet les industries traditionnelles à améliorer leur efficacité et à réduire leurs coûts, a déclaré Chen Shengqiang, PDG de JD Digits en Chine, à la veille du Forum Économique Mondial (World Economic Forum ou WEF) 2019 de Davos, en Suisse.

Chen Shengqiang fera part de son point de vue sur la question mardi après-midi à Davos à l'occasion d'une table ronde réunissant d'autres leaders de l'industrie lors de la réunion de cette année, axée sur « La mondialisation 4.0 : façonner une architecture mondiale à l'ère de la quatrième révolution industrielle ».

En appliquant ses technologies de pointe au Big Data, à l'IA, à l'IdO et à la blockchain dans divers secteurs tels que la finance, l'agriculture et le design urbain en Chine et dans le monde, JD Digits aide à remodeler les industries traditionnelles et à améliorer la vie des gens partout dans le monde.

« À l'aube de l'ère de la mondialisation 4.0, la technologie numérique a un impact significatif sur les schémas d'investissement des entreprises dans le monde entier, et la création de valeur internationale est liée à la vision technologique de la quatrième révolution industrielle. », a déclaré Chen Shengqiang. « L'économie fondée sur les données continue de transformer les chaînes de valeur dans le monde et contribue à emporter davantage d'acteurs de différentes régions du monde dans la vague de la mondialisation. »

« Caractérisée par les progrès en matière de technologie numérique, la quatrième révolution industrielle bouleverse les modèles de fonctionnement internes des entreprises et donne lieu à une économie mondiale reposant sur les données. », a-t-il poursuivi. « Dans un contexte où chacun s'efforce de collaborer afin de construire une société commune, la technologie numérique aide à rompre l'égocentrisme et à créer une communauté plus large basée sur la confiance mutuelle et des valeurs partagées. »

La mondialisation est un élément fondamental de la stratégie de JD Digits. La société travaille en étroite collaboration avec les institutions financières et les universités locales de Hong Kong, dirige une entreprise commune en Thaïlande avec Central Group, le plus important détaillant du pays, et offre des services clés dans le domaine des technologies financières à plusieurs autres pays d'Asie du Sud-Est. Elle exploite également un laboratoire d'IA de premier plan dans la Silicon Valley.

Alors que le monde fait face à de nouveaux défis posés par la transition vers la mondialisation 4.0, M. Chen a déclaré que JD Digits, en tant que société mondiale plaçant l'innovation technologique au coeur de ses préoccupations, estime que les mesures suivantes doivent être prises pour surmonter efficacement ces problèmes:

Premièrement, la technologie devrait être vouée à réduire le coût au sein des chaînes industrielles, améliorer la productivité et créer une plus grande valeur ajoutée afin de stimuler le développement de l'industrie. Deuxièmement, un esprit ouvert et un certain degré de connexion permettront le développement continue de la numérisation industrielle et l'approfondissement du développement de l'économie numérique. Troisièmement, il estime qu'il sera plus productif de mettre l'accent sur la création de partenariats mondiaux fondés sur des objectifs d'avantages mutuels et de valeurs communes et sur la création d'une nouvelle chaîne de valeur commerciale visant à maximiser la valeur de l'ensemble du secteur plutôt que de la société.

À propos de JD Digits

Avant sa complète modernisation en novembre 2018, JD Digits était connue sous le nom de JD Finance. Son objectif opérationnel consiste à relier les domaines de la finance et de l'industrie réelle en utilisant les technologies numériques, en renforçant l'influence d'Internet, en consolidant le développement intelligent et numérique des industries, en favorisant le développement de l'économie réelle et en créant une plus grande valeur sociale.

Grâce à ses technologies de pointe et à son expertise en matière de Big Data, d'IA, d'IdO et de blockchain, JD Digits s'est engagée dans de nombreux domaines tels que la finance, l'informatique urbaine, l'agriculture, les services aux campus et le marketing numérique. À l'avenir, JD Digits s'intégrera dans des secteurs de l'industrie réelle et explorera plus en profondeur les modèles commerciaux actuels et les tendances en développement.

