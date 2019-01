UnionPay désormais accepté dans 174 pays et régions





Les commerçants se trouvant hors de Chine acceptent les services de paiement mobiles d'UnionPay pour accueillir les touristes chinois à l'occasion du Nouvel An chinois SHANGHAI, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- À l'approche du Nouvel An chinois, également appelé Fête du Printemps, de nombreux Chinois envisagent de voyager à l'étranger. Selon l'édition 2019 du Report on Spring Festival Holiday Tourism Trend (rapport sur les tendances touristiques pour les vacances de printemps), publié récemment par Ctrip.com, une agence de voyage en ligne populaire en Chine, 7 millions de Chinois s'apprêtent à passer les vacances du Festival du Printemps à l'étranger cette année. Il s'agit d'un nouveau record. L'analyse des billets d'avion et des réservations d'hôtel effectuée par une autre agence de voyage en ligne chinoise, glz.com.cn, a révélé que les touristes chinois voyagent vers un plus grand nombre de destinations. L'Amérique latine, les Balkans, le Laos et le Myanmar devraient ainsi accueillir plus de touristes chinois que les années précédentes.

Afin de répondre aux besoins des touristes chinois en matière de paiement à l'étranger, UnionPay International continue d'améliorer son réseau d'acceptation en dehors de la Chine continentale. À ce jour, l'empreinte d'acceptation d'UnionPay couvre 174 pays et régions. Au cours du second semestre de 2018, la Serbie, le Monténégro et la Jamaïque ont commencé à accepter les cartes UnionPay. À la veille de la Fête du Printemps, des commerçants du Royaume-Uni, de Pologne et de Géorgie ont commencé à accepter les services de paiement mobiles d'UnionPay, offrant davantage d'options de paiement aux touristes chinois.

UnionPay propose des services de paiement complets et variés aux touristes chinois à l'étranger

Aujourd'hui, le système UnionPay est accepté sur plus de 26 millions de sites commerciaux en dehors de la Chine continentale, couvrant aussi bien les destinations populaires que les destinations émergentes.

En Amérique latine, une nouvelle destination pour de nombreux touristes chinois, UnionPay est accepté dans 14 pays et régions. En Argentine, le réseau de guichets bancaires local RED LINK a configuré tous ses terminaux afin qu'ils acceptent les cartes UnionPay, portant la couverture d'UnionPay International en matière de guichets bancaires à plus de 60 %. En Jamaïque, UnionPay International s'est également associé à la Jamaica Commercial Bank afin de proposer son service de paiement. UnionPay est désormais accepté par 70 % des commerçants dans le pays. À Cuba, UnionPay est accepté par presque tous les guichets bancaires et terminaux de paiement. Presque tous les guichets bancaires au Panama et environ 90 % de ceux au Mexique acceptent également les cartes UnionPay.

En réponse aux changements dans les habitudes de paiement des touristes chinois, de plus en plus de commerçants acceptent les services de paiement mobiles UnionPay afin d'attirer cette clientèle. À ce jour, les utilisateurs de l'application UnionPay peuvent profiter des services de paiement mobiles UnionPay dans 46 pays et régions du monde.

À ce jour, 200 000 commerçants se trouvant hors de la Chine continentale acceptent le paiement par code QR UnionPay. Les Philippines, les îles Fidji et la Géorgie figurent parmi les derniers marchés à avoir accepté ce service. Aux États-Unis, UnionPay International a conclu un partenariat avec CITCON afin d'introduire le service de paiement par code QR UnionPay dans les centres commerciaux et les points de vente locaux, chez les détaillants professionnels, dans les zones commerciales et les destinations préférés des touristes, étudiants et voyageurs d'affaires chinois. En Thaïlande, le paiement par code QR UnionPay est disponible dans plusieurs régions, notamment sur les campus, dans les agences de location de voitures et les magasins de produits de santé. En Australie, il est possible d'effectuer des paiements par code QR UnionPay dans tous les magasins d'Aumake. Au Royaume-Uni, en Pologne et au Kenya, les hôtels, les restaurants et les détaillants ont commencé à accepter le QuickPass mobile d'UnionPay, la solution de paiement sans contact d'UnionPay.

UnionPay aide les touristes chinois à profiter davantage tout en dépensant moins

À l'approche du pic de la saison de la Fête du Printemps, les commerçants offrent des rabais spéciaux aux touristes chinois : le mois prochain, les détenteurs de cartes UnionPay pourront notamment bénéficier de réductions allant jusqu'à -30 % dans des dizaines de milliers de commerces répartis dans 30 pays et régions.

Les détenteurs de cartes UnionPay peuvent obtenir des avantages substantiels à différentes occasions au cours de de leurs voyages lors de la Fête du Printemps. Par exemple, à Tokyo, ils recevront un coupon de réduction s'ils dépensent un certain montant avec leur carte UnionPay dans le grand magasin Matsuya à Ginza. À Singapour, ils peuvent bénéficier d'un rabais de 15 % sur l'achat d'un billet aller-retour pour le téléphérique Sentosa.

À ce jour, plus de 100 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 51 pays et régions. Cette année, pour la Fête du Printemps, de nombreux détaillants et commerçants de produits alimentaires et alimentaires en Chine, tels que Wagas à Shanghai, offriront des réductions spéciales aux détenteurs de cartes étrangers en visite en Chine.

De nombreux commerçants offrent également des promotions spéciales aux clients qui utilisent l'option de paiement mobile d'UnionPay. Au Japon, 35 magasins LAOX répartis dans 7 villes proposent des réductions allant jusqu'à 2 000 yens aux clients payant avec l'application UnionPay. Les magasins AWPL en Nouvelle-Zélande et les supermarchés Woolworths en Australie offrent des rabais instantanés aux clients ayant dépensé un certain montant avec le QuickPass mobile d'UnionPay.

Après avoir effectué leurs achats dans plus de 300 000 magasins dans 44 pays et régions, les touristes peuvent utiliser leur carte UnionPay pour demander un remboursement de taxe. Outre le service traditionnel de remboursement des taxes portuaires et aéroportuaires, UnionPay International propose un service de remboursement anticipé des taxes en centre-ville dans 14 pays, dont la France, le Royaume-Uni et l'Italie.

