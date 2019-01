Invitation aux médias - Propriétaires spéculateurs : un enfer pour les locataires du Plateau Mont-Royal





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité logement du Plateau Mont-Royal invite les représentants des médias à une action pour dénoncer une famille de propriétaires spéculateurs qui utilisent menace et intimidation pour évincer des locataires, surtout de longue date, dans le but de maximiser ses profits. Sous la pression, plusieurs locataires ont déjà quitté leur logement alors que d'autres, qui ont reçu un avis d'éviction pour agrandissement substantiel, attendent une décision de la Régie du logement.

Date : 22 janvier 2019



Heure : 14h15



Lieu du rendez-vous : Intersection avenue du Parc et avenue Fairmount

À propos du Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR)

L'organisme communautaire soutient les locataires dans la défense de leurs droits et favorise la création de lieux d'échanges et de mobilisation. Il regroupe plus d'une centaine de membres qui s'entraident, s'informent et agissent pour améliorer les conditions de vie des locataires du quartier et de Montréal. Avec ses groupes alliés, le CLPMR prend position et agit sur des enjeux tels que l'habitation, l'aménagement urbain, la pauvreté et les droits sociaux. Il est, entre autres, reconnu pour son travail de recherche et de sensibilisation sur le phénomène Airbnb.

