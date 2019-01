Metabolon nomme Michael Rasche président des affaires internationales





Metabolon, le leader mondial de la métabolomique, a annoncé aujourd'hui que Michael Rasche avait rejoint la société en tant que président des affaires internationales. Michael relèvera de Rohan Hastie, le président et directeur général de Metabolon, et deviendra membre de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Il dirigera toutes les activités commerciales internationales de Metabolon avec une attention particulière sur l'expansion de la clientèle et de l'équipe.

« Nous sommes ravis que Michael ait rejoint l'équipe Metabolon, » a déclaré M. Hastie. « Michael apporte une vaste expérience commerciale et professionnelle sur de nombreux secteurs des sciences de la vie, depuis la pharmacopée jusqu'aux diagnostics et aux biotechnologies. Je sais qu'il aura un effet immédiat sur nos clients existants et futurs. »

« Je suis très impatient de faire partie de la réussite de Metabolon », a ajouté M. Rasche. « Je dirigerai notre équipe avec passion pour stimuler une expansion commerciale accélérée sur tous les marchés internationaux. Notre technologie Precision Metabolomicstm fournit des découvertes en matière de biomarqueurs, de tests diagnostiques innovants, et des données révolutionnaires dans les initiatives génomiques et de santé publique. L'étendue des applications possibles nous place en position unique dans la recherche sur les sciences de la vie. »

Le bilan de M. Rasche en matière d'expansion de commerce international dans les secteurs a pharmaceutiques, diagnostiques et biotechnologiques contribuera à renforcer la position de Metabolon en tant que numéro un mondial de la métabolomique. Il apporte 28 années d'expérience acquise dans l'arène des soins de santé et des sciences de la vie, avec une attention particulière portée sur l'interface entre la recherche pharmaceutique et les diagnostics. Avant de rejoindre Metabolon, M. Rasche occupait chez Definiens le poste de directeur commercial. Avant cela, il était vice-président corporatif des opérations commerciales mondiales chez Ayoxxa. Il a également occupé des postes de direction chez Dako (aujourd'hui Agilent), Roche et Bayer Diagnostics aussi bien en Europe qu'en Amérique, dans neuf pays différents.

À propos de Metabolon

Chef de file mondial des sociétés de technologie de la santé, Metabolon promeut la métabolique dans la médecine de précision et tous les domaines de la recherche sur les sciences de la vie. Precision Metabolomicstm de Metabolon est une technologie performante pour évaluer la santé et fournir des découvertes en matière de biomarqueurs, de tests diagnostiques innovants, et des données révolutionnaires dans les initiatives génomiques et de santé publique.

Presque tous les facteurs affectant le phénotype - depuis la génétique et le microbiome jusqu'aux maladies et au style de vie - exercent leur influence en altérant les niveaux des métabolites. En produisant l'image métabolomique la plus exacte et complète, Metabolon permet de répondre à certaines des questions les plus difficiles de la biologie.

