HEXO Corp annonce un projet d'offre publique d'actions ordinaires





GATINEAU, Quebec, 21 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO ) a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus provisoire (« supplément de prospectus provisoire ») à son prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour daté du 14 décembre 2018 (« prospectus de base simplifié »), relatif à un projet d'appel public à l'épargne visant les actions ordinaires de la Société pour un produit brut d'environ 50 millions de dollars canadiens (le « placement »). Le prix du placement sera établi en fonction de la conjoncture du marché. Le prix et l'envergure totale du placement seront fixés au moment de la conclusion d'une convention de prise ferme.



La Société accordera également aux preneurs fermes du placement une option pour attributions supplémentaires leur permettant d'acquérir jusqu'à 15 % de plus des actions ordinaires devant être vendues dans le cadre du placement. L'option pour attributions supplémentaires pourra être exercée pendant 30 jours après la clôture.

La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement à ses besoins généraux, y compris le financement d'initiatives de croissance mondiale, d'innovation et de recherche et développement.

Le placement est effectué par l'intermédiaire d'un consortium de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC et BMO Marchés des capitaux. Les actions ordinaires de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») au Canada et ont été approuvées en vue d'être inscrites à la cote du NYSE American Exchange (« NYSE American ») aux États-Unis dès le 23 janvier 2019; dans l'un et l'autre cas, elles sont négociées sous le symbole « HEXO ». La clôture du placement est assujettie à un certain nombre de conditions habituelles, notamment l'inscription des actions ordinaires à la TSX et au NYSE American et les approbations respectives de chacun de ces marchés.

Le supplément de prospectus provisoire a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités de réglementation en valeurs mobilières similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Le supplément de prospectus provisoire sera également déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire F-10 (la « déclaration d'enregistrement ») en vertu du Régime d'information multinational adopté par les États-Unis et le Canada. Le supplément de prospectus provisoire, le prospectus de base simplifié et la déclaration d'enregistrement contiennent des informations détaillées importantes sur le placement. Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus de base simplifié sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov , et une copie de la déclaration d'enregistrement pourra être consultée sur EDGAR à www.sec.gov . Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse est publié à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Aucune vente de ces titres ne doit être effectuée dans un État ou ressort dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou ressort.

Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire, du prospectus simplifié de base et de la déclaration d'enregistrement peuvent également être obtenus au Canada auprès de Marchés des capitaux CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5, par téléphone au 416 956-3636, par courrier électronique à michelene.dougherty@cibc.ca , ou de BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton a/s de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151, poste 4312 / 4322, 4312/4322, ou par courrier électronique à torbramwarehouse@datagroup.ca et, aux États-Unis, auprès de CIBC Capital Markets, 425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY, par téléphone au (800) 282-0822, par courrier électronique à useprospectus@cibc.com , ou de BMO Capital Markets Corp., à l'attention Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th floor, New York, NY 10036 (à l'attention de Equity Syndicate), ou par téléphone au (800) 414-3627, ou par courrier électronique à bmoprospectus@bmo.com .

À propos d'HEXO

HEXO Corp est une entreprise de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède plus de 1,3 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour éventuellement établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. Nous desservons le marché canadien du cannabis destiné aux adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à offrir à nos clients un accès constant au cannabis médical par l'entremise de la marque Hydropothecary.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des déclarations concernant le placement et ses modalités, son calendrier, sa réalisation éventuelle et l'utilisation de son produit ainsi que des déclarations concernant les futurs plans d'entreprise de la Société. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris la possibilité que le placement ne soit pas réalisé selon les modalités indiquées ou qu'il ne soit pas du tout réalisé, que la Société ne satisfasse pas aux conditions de clôture du placement et que l'utilisation par la Société du produit du placement diffère de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée est présentée dans le supplément de prospectus et le prospectus de base simplifié, dans la notice annuelle de la Société et dans les autres documents d'information continue de la Société qui sont intégrés par renvoi ai prospectus de base simplifié et qu'il est possible de consulter sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

Kathy Chow

1-866-438-8429

invest@hexo.com

Relations avec les médias

Sarah Brown

media@hexo.com

Administrateur

Adam Miron

819-639-5498





Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 18:00 et diffusé par :