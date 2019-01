Déclaration officielle des Résidences LUX à la suite du décès de Mme Rowley Hotte





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les résidences LUX tiennent tout d'abord à offrir leur plus sincères condoléances à Monsieur Gilles Duceppe et à toute sa famille à la suite du triste événement survenu hier dans des circonstances exceptionnelles. Une enquête est présentement en cours pour déterminer la cause exacte du décès de Mme Hélène Rowley Hotte. Contrairement à l'information partagée dans certains médias, Mme Rowley Hotte portait des vêtements d'hiver lorsqu'elle est sortie à l'extérieur de la résidence. Nos caméras de sécurité montrent qu'elle s'est évanouie quelque temps après être sortie. Nous collaborons évidemment avec les enquêteurs et préférons ne pas commenter davantage ce malheureux événement avant d'en connaître les conclusions. Nous sommes sincèrement désolés pour la famille et les proches de Mme Rowley Hotte. La sécurité et le bien-être de nos résidents a toujours été et demeurent une priorité au sein des résidences LUX.

En raison de l'enquête en cours, aucune entrevue ne sera accordée.

SOURCE Les Résidences LUX

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 17:20 et diffusé par :