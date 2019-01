Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée Lincoln Alexander





Aujourd'hui, nous rendons hommage à Lincoln Alexander, une personnalité marquante de la lutte pour l'égalité raciale au Canada

OTTAWA, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, partout au pays, les Canadiens soulignent la Journée Lincoln Alexander en hommage à l'un des personnages les plus respectés de l'histoire canadienne. L'honorable Lincoln MacCauley Alexander a été le premier député noir à être élu à la Chambre des communes du Canada et nommé ministre fédéral et lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

Né à Toronto, en 1922, d'immigrants antillais, M. Alexander a mené un combat sans répit pour l'égalité raciale au Canada. Que ce soit sur la scène provinciale ou fédérale, il a poursuivi une longue et prestigieuse carrière au service du public, durant laquelle il a défendu avec vigueur les causes de l'éducation, des relations raciales et de la jeunesse. S'élevant au-dessus des préjugés et du racisme, M. Alexander a grandement contribué à bâtir le pays diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

Afin de lui rendre hommage et de reconnaître ses remarquables réalisations et son engagement incessant à servir son pays et sa communauté, le Parlement du Canada a désigné le 21 janvier, date de sa naissance, comme « Journée Lincoln Alexander ». M. Alexander, qui est décédé en 2012 à Hamilton, en Ontario, a eu droit à des funérailles d'État.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'invite toute la population canadienne à profiter de la Journée Lincoln Alexander pour en apprendre davantage sur le legs laissé par ce grand Canadien et le rôle déterminant que les Canadiens noirs jouent dans l'histoire de notre pays.

