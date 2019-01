Journée Martin Luther King - Des jeunes issus de la diversité s'expriment sur l'importance de défendre les droits civiques





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal souligne pour une 16e année consécutive la Journée Martin Luther King en accueillant pour la première fois à l'hôtel de ville des jeunes issus de la diversité pour participer à une table ronde ayant pour thème « Pour moi les droits, c'est quoi ?».

Organisé en collaboration avec le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale et l'organisme Youth in motion, l'événement a eu lieu aujourd'hui en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de la vice-présidente du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, du vice-président du Réseau des donateurs pour la paix, Dino Grifo, du directeur de l'organisme Youth in motion, Michael P. Farkas, et de nombreux partenaires montréalais prônant la paix et les droits de la personne.

Des jeunes en fin d'études secondaires de l'école Jean Grou, située dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de l'organisme Youth in motion dans le Sud-Ouest, ont ainsi été invités à partager leur réflexion sur leur rôle dans la défense des droits civiques et sur les façons dont on peut le faire dans la vie de tous les jours.

« La tenue de la Journée Martin Luther King à l'hôtel de ville nous permet de rappeler l'importance de bâtir notre ville sur des valeurs aussi essentielles que sont le respect, l'équité, la solidarité et la dignité humaine. C'est aussi important que ces assises, qui nous sont précieuses, soient partagées par les jeunes citoyens qui feront du Montréal de demain une métropole accueillante, juste et ouverte sur le monde. C'est pourquoi j'applaudis la belle initiative de leur donner la parole aujourd'hui dans le cadre de cette journée devenue une tradition à l'hôtel de ville », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est toujours un plaisir d'accueillir des jeunes à la Maison des citoyennes et citoyens. Leur présence jette une belle lumière dans cet espace de la démocratie municipale et solidifie notre espoir de bâtir une métropole meilleure, solidaire et inclusive, à l'image de sa population », a ajouté Mme Popeanu.

Décrétée par la Ville de Montréal en 2004, la Journée Martin Luther King rend hommage au grand défenseur des droits civiques des Noirs que fut Martin Luther King Junior. Rappelons que la Ville de Montréal se prononce en faveur des droits civiques, l'engagement citoyen et l'inclusion dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités et dans la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion. La Ville prend également part à la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, à la Semaine d'actions contre le racisme ainsi qu'au Mois de l'histoire des Noirs.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 16:18 et diffusé par :