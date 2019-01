Dès le 28 janvier, Hainan Airlines proposera des vols directs entre Vancouver et Shenzhen





SHENZHEN, Chine, 21 janvier 2019 /CNW/ - Hainan Airlines prévoit lancer officiellement un service de vols sans escale entre Shenzhen et Vancouver le 28 janvier et proposera deux vols hebdomadaires, soit les lundis et les vendredis. Il s'agira de la première liaison internationale sans escale entre Shenzhen et une ville canadienne.

Un luxueux Boeing 787-9 à fuselage large, doté d'une cabine spacieuse et confortable, assurera la liaison. La classe affaires comprendra des sièges disposés en épi inversé, tandis que chaque siège de l'avion sera équipé d'un système exclusif de divertissement sur demande et que chaque passager se verra servir de somptueuses spécialités de cuisine occidentale et orientale. Les passagers pourront également utiliser leurs appareils électroniques portatifs à bord.

Hainan Airlines exploite désormais des vols directs entre Shenzhen et Auckland, Brisbane, Bruxelles, Cairns, Madrid, Paris, Vienne ainsi que Zurich. La compagnie aérienne exploite maintenant 19 vols à destination de l'Amérique du Nord, notamment Boston, Calgary, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Mexico, New York, San Jose, Seattle, Tijuana, Toronto et Vancouver, créant ainsi un réseau de transport rapide complété par d'autres formes de transport intermodal facilement accessibles.

Horaire des vols (toutes les heures sont locales) :

No de vol Aéronef Horaire Ville de départ Heure du départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU7959 Boeing 787 Chaque lundi/vendredi Shenzhen 12 h 20 8 h 50 Vancouver HU7960 Boeing 787 Chaque lundi/vendredi Vancouver 10 h 50 16 h 20+1 Shenzhen

Remarque : Les horaires exacts peuvent être confirmés sur le site Web officiel de Hainan Airlines.

