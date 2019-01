Avis aux médias - La Ville de Montréal dévoile le nouveau concept d'aménagement du square Phillips





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en présence du responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets, Luc Ferrandez, et du responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales, Robert Beaudry, invite les représentants des médias à un événement de presse pendant lequel elle dévoilera le nouveau concept d'aménagement du square Phillips.

Une séance de breffage technique se tiendra à 10 h 15 (avec embargo et sans prise d'images) et sera suivie de la conférence de presse à 11 h.

DATE : Mardi 22 janvier 2019



HEURE : Séance de breffage technique : 10 h 15

Conférence de presse : 11 h



LIEU : Maison Birks

620, rue Sainte-Catherine Ouest

