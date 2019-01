La moitié des décès des motoneigistes cette saison sont dus à la circulation sur des cours d'eau glacés non sécuritaires





La Police provinciale de l'Ontario utilise maintenant des moyens de surveillance aérienne et des véhicules aériens sans pilote ou drones pour améliorer la sécurité à motoneige

ORILLIA, ON, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Alors que la Semaine de la sécurité en motoneige commence cette semaine, la Police provinciale de l'Ontario est consternée par les causes récurrentes des décès de motoneigistes, plus particulièrement, ceux qui surviennent alors que des motoneigistes circulent encore cette saison sur des cours d'eau glacés non sécuritaires.

Parmi les six motoneigistes qui ont perdu la vie cette saison, trois d'entre eux ont péri alors qu'ils circulaient sur une glace non sécuritaire. Deux d'entre eux ont sombré sous la glace. Quant au troisième motoneigiste, il s'est retrouvé sur une étendue d'eau non gelée. La vitesse excessive, une conduite trop rapide pour les conditions et la consommation d'alcool ou de drogue sont les facteurs ayant contribué aux trois autres incidents mortels.

Au cours de la saison 2017/2018, trois motoneigistes parmi les 14 ayant perdu la vie circulaient également sur des cours d'eau glacés non sécuritaires et se sont retrouvés sur une étendue d'eau non gelée. La consommation d'alcool ou de drogue a été responsable de six décès survenus la saison passée, alors que la vitesse excessive a causé la mort de cinq de ces personnes.

Dans ses efforts pour améliorer la sécurité en motoneige, la Police provinciale utilise maintenant ses services d'aviation et des drones. Le soutien des services d'aviation est un moyen efficace dans nombre de situations, telles que l'application de la loi en matière de vitesse, la recherche et le sauvetage et la détection de conduite dangereuse en motoneige. Les drones sont une précieuse ressource sur les scènes de collision de motoneige et sont utiles pour accéder à des endroits autrement inaccessibles.

« Le recours aux services d'aviation de la Police provinciale et aux drones illustre nos plus récents efforts pour assurer la sécurité de la communauté des motoneigistes. Malgré tout, notre engagement visant à sauver des vies, l'utilisation de la technologie novatrice et notre précieux partenariat avec l'Ontario Federation of Snowmobile Clubs ne suffisent pas. Tous les motoneigistes doivent comprendre que, quel que soit le sentier qu'ils empruntent, la seule balade sécuritaire est une balade exempte de tout risque. »

- Sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, Brad Blair, commandant provincial responsable de la sécurité routière et du soutien opérationnel.

« Pratiquer la motoneige est un moyen formidable d'explorer la province en hiver, mais tout le monde doit le faire de façon sécuritaire et conformément à la loi. Que vous soyez au volant d'une motoneige, d'une automobile ou de tout autre véhicule, la conduite non sécuritaire ou sous l'influence de l'alcool ou de la drogue n'a pas sa place en Ontario. »

- Kinga Surma, adjointe parlementaire au ministre des Transports

« La sécurité est une responsabilité partagée par l'ensemble des motoneigistes sur les sentiers désignés de l'OFSC. Les motoneigistes doivent se rappeler qu'aucune surface glacée n'est sécuritaire. Circulez sur des sentiers délimités et consultez le guide interactif avant de partir. L'OFSC félicite la Police provinciale de l'Ontario pour son dévouement constant pour s'assurer que nos sentiers demeurent sécuritaires pour les motoneigistes, quel que soit leur niveau d'expérience de conduite. »

- Ryan Eickmeier, directeur général, Ontario Federation of Snowmobile Clubs.

La Semaine de la sécurité à motoneige se déroule du 19 au 27 janvier 2019.

Les nouvelles lois de dépistage obligatoire d'alcool entrées en vigueur le 18 décembre 2018 s'appliquent aux conducteurs de tout véhicule motorisé, y compris les motoneiges.

