Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal présentent Le Projet Laramie, de Moisés Kaufman et du Tectonic Theatre Project dans une mise en scène de Frédéric Blanchette





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Du 25 janvier au 2 février 2019 au Théâtre Rouge du Conservatoire, les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) présentent Le Projet Laramie, une pièce de Moisés Kaufman et du Tectonic Theatre Project, traduite par Emmanuel Schwartz et mise en scène par Frédéric Blanchette.

Voyez à l'oeuvre les finissants de la cohorte 2018-2019 du CADM ; laissez-vous emporter par le talent de ces formidables interprètes : Andrew Albanese, Alexis Déziel, Capucine Earle, Alexandra Gagné-Lavoie, Laurianne St-Aubin, Célia Gouin-Arseneault, Félix Lahaye et Emma Voltaire.

Le théâtre documentaire du Tectonic Theatre Project

Une nuit du mois d'octobre 1998, dans une prairie à l'extérieur de Laramie au Wyoming, Matthew Shepard, un jeune homme de 21 ans, est ligoté à un poteau de clôture, battu, dévalisé, torturé et laissé pour mort. Son corps est découvert au bout de 18 heures. Emmené à l'hôpital et placé aux soins intensifs, il meurt 5 jours plus tard. La raison de ce crime horrible ? Matthew Shepard était gai.

Sur une période d'un an et demi, Moisés Kaufman et la troupe du Tectonic Theatre Project ont interviewé plus de 200 personnes. De ces entrevues est né Le Projet Laramie, pièce qui nous révèle la profondeur de la haine et la gigantesque compassion qui se côtoient au coeur de cette petite communauté.

Frédéric Blanchette, homme de théâtre prolifique

Auteur, acteur, traducteur et metteur en scène, Frédéric Blanchette occupe une place importante dans le paysage théâtral d'ici. Après avoir étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, il a fait sa marque dans tous les domaines de la création artistique. À un point tel qu'il se voit attribuer plusieurs nominations au Gala des Masques et, en 2007, on lui accorde le Masque du meilleur texte original pour sa pièce Le périmètre. Il est membre fondateur du Théâtre ni plus ni moins. Parmi ses mises en scène les plus remarquées, notons Consentement de Nina Raine (jusqu'au 2 février 2019 chez DUCEPPE), Trahison de Harold Pinter, Quand la pluie s'arrêtera de Andrew Bovell, Dans le champ amoureux de Catherine Chabot, L'espérance de vie des éoliennes de Sébastien Harrison, À présent de Catherine-Anne Toupin, L'obsession de la beauté de Neil L'abute et Enfantillages de François Archambault.

***

« À une époque où l'intolérance s'est frayée un chemin jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, en des jours où la peur de l'autre est utilisée pour influencer nos votes et nos croyances les plus fondamentales, les finissants du Conservatoire joueront pour vous Le Projet Laramie. Pour que chaque membre de la nouvelle génération de créateurs puisse assumer pleinement sa différence, son excentricité, crier sans crainte tout ce qui le rend unique et formidable », a déclaré Frédéric Blanchette.

« Chronique d'une inacceptable haine rendue ordinaire, cette réflexion sur l'intolérance d'une petite ville face à l'homosexualité est le miroir vrai et vécu d'une société retranchée derrière son intégrisme usuel, presque légitimé, miroir malheureusement trop souvent coutumier, voire familier. Le Projet Laramie questionne la responsabilité collective face aux débordements, touche à l'impardonnable, mais aussi, au pardon », a conclu Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

***

Le Projet Laramie, de Moisés Kaufman et du Tectonic Theatre Project

Mise en scène : Frédéric Blanchette

-- le 25 janvier et du 28 janvier au 2 février 2019 | 20 h

-- 26 janvier 2019 | 15 h

Théâtre Rouge du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

4750, avenue Henri-Julien, Montréal

Billets : 16 $ | 8 $ étudiants | 30 $ pour trois pièces avec la carte privilège

514 873-4031, poste 13 ou billetterie du Conservatoire

***

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

Cliquez ici pour télécharger les photos de répétition (crédit : Philippe Beauchemin).

Cliquez ici pour télécharger l'affiche.



Des billets d'entrée peuvent faire l'objet de tirages aux auditeurs pour les médias qui le souhaitent.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 14:05 et diffusé par :