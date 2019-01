Le centre de l'UQAT à Montréal ouvre ses portes!





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe du centre de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Montréal (UQAT) invite les gens intéressés par les formations dans le domaine de la création de jeux vidéo, de la création 3D et de l'art-thérapie à ses Portes ouvertes le samedi 26 janvier entre 12 h et 17 h. Une occasion idéale de faire un choix éclairé quant à son avenir et de mieux connaître l'offre du centre de l'UQAT à Montréal!

Les futurs étudiants pourront échanger avec des professeurs et des étudiants afin d'en savoir davantage sur les programmes. C'est dans une ambiance décontractée que les participants seront invités à circuler librement à travers les locaux afin de découvrir les différents projets qui animent le centre ainsi que les installations à la fine pointe de la technologie. Ils auront aussi la chance d'écouter des témoignages d'étudiants et de diplômés concernant leur expérience à l'UQAT.

L'évènement vise également à démontrer aux futurs étudiants, aux parents et aux personnes travaillant en information scolaire, comment le centre de l'UQAT à Montréal se distingue par son approche humaine, créative et audacieuse. En effet, que ce soit par les liens étroits qui sont établis avec les industries, les nombreux prix et distinctions remportés par les étudiants lors des compétitions, les ententes avec le milieu ainsi qu'un corps professoral reconnus permettent à l'UQAT de se démarquer dans le domaine de la création de jeux vidéo, de la création 3D et de l'art-thérapie.

Des bourses et des gratuités

Une bourse de 1 000 $ applicable sur les droits de scolarité, gracieuseté de la Fondation de l'UQAT, sera attribuée au hasard parmi les personnes qui se seront présentées et inscrites à l'activité. De plus, les participants pourront déposer gratuitement une demande d'admission pour la session d'automne 2019, une valeur de 75 $.

