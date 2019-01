Urapi Gestion Durable des Sols rassemble 50M$ US pour la lutte contre les changements climatiques





SHERBROOKE, QC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Grâce aux investissements du Land Degradation Neutrality Fund et Fondaction, Hamilton Community Foundation, Bealight Foundation, Urapi Gestion Durable des Sols complète sa première ronde de financement pour plus de 30M$ US et lance l'opération d'un premier projet d'agroforesterie au Pérou.

Le 14 décembre dernier, Urapi Gestion Durable des Sols a complété le financement de son premier projet d'agroforesterie au Pérou pour une valeur de près de 15M$ US. Urapi vise le développement et la mise en oeuvre de projets d'agroforesterie et le renforcement des chaines de valeurs en partenariat avec des coopératives de petits producteurs. « Par la mise en place de pratiques d'agriculture durable et le renforcement du modèle d'affaires de ces coopératives, Urapi a pour but d'enrayer la dégradation des terres et de lutter contre les changements climatiques, tout en favorisant l'inclusion sociale » précise Étienne Desmarais, président directeur général de ECOTIERRA, gestionnaire de Urapi.

ECOTIERRA, un développeur et opérateur de projet d'expérience

Urapi peut compter sur l'expertise de ECOTIERRA pour opérer ses projets. L'entreprise sherbrookoise compte plus de 8 ans d'existence dans ce milieu innovateur qu'est l'opération de projets d'agroforesterie durable liant inclusion sociale et finance carbone. Avec des bureaux au Québec, au Pérou, en Colombie et en Côte d'Ivoire, le développeur de projet a pour mission de permettre aux petits producteurs de travailler la terre de manière durable afin d'accélérer le développement durable de leurs communautés, luttant ainsi contre les changements climatiques et la dégradation des sols.

Investissement local et international

Les deux principaux investisseurs dans Urapi sont le Fonds LDN et Fondaction. Le premier est un fonds créé par Mirova en partenariat avec La Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (CNULCD) qui apporte des financements de long terme à des porteurs de projets de gestion durable des terres dans les secteurs agricoles et forestiers ainsi qu'une assistance technique. Fondaction est un fonds québécois spécialisé dans l'investissement dans le développement durable et amorce l'investissement dans la lutte à la dégradation des sols avec des investissements à la fois dans le Fonds LDN et dans Urapi. Fondaction peut ainsi avoir un impact global sur les changements climatiques tout en favorisant le développement d'une entreprise et la création d'emplois au Québec.

Le projet Café Selva Norte, une initiative unique en son genre

« Café Selva Norte est un projet de restauration de terres dégradées et de gestion durable des terres dans le nord du Pérou impliquant quatre coopératives de caféiculteurs et qui visent le reboisement de près de 9 000 hectares, la réduction de 1,3Mt d'émissions de CO 2 et l'amélioration des conditions de vie de 2 400 producteurs » note Karina Santana, directrice générale des opérations et co-fondatrice de ECOTIERRA.

Un objectif de 50M$

En parallèle du lancement de l'opération de son premier projet, Urapi poursuit sa levée de fonds dont la taille cible est de 50 millions USD. Urapi a pour objectifs de développer et mettre en oeuvre 5 projets d'envergure comme le Café Selva Norte en Amérique latine. Urapi pourra ainsi avoir des impacts socio-économiques pour 13,000 petits producteurs, permettre la récupération de 30,000 hectares de terres dégradés, de conserver plus de 400,000 hectares de forêts, permettant ainsi de séquestrer et de réduire les émissions de 20 millions de tonnes de CO 2 .

À propos de Urapi

Urapi Gestion durable des Sols développe, investit et met en oeuvre des projets agroforestiers durables en partenariat avec des communautés de petits producteurs en Amérique latine afin de générer des rendements financiers et des impacts socio-économique et environnementaux significatifs. Urapi fournira du financement à long terme à des projets respectant des normes environnementales et sociales strictes et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies (UNSDG). Urapi s'appuiera sur l'expérience de l'entreprise reconnue comme leader international dans le développement et l'opération de projet de gestion durable des sols à grande échelle ECOTIERRA. Pour plus d'informations

www.urapi.co

À propos de ECOTIERRA

ECOTIERRA est un développeur de projets forestiers et agroforestiers engagé à donner le pouvoir aux communautés d'utiliser les ressources naturelles pour assurer leur développement durable tout en ayant des impacts socio-économiques et environnementaux majeurs. Son succès découle de son engagement à développer des projets dans une approche holistique, à créer des partenariats solides et durables, en encourageant la responsabilité sociale, l'approvisionnement responsable, tout en utilisant les bénéfices de la finance carbone afin d'optimiser les chaines de valeur et ainsi assurer la gestion durable du paysage.

Pour plus d'informations www.ecotierra.co

À propos de Mirova

Mirova est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.

Pour plus d'informations : www.mirova.com

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,9 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 160?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale.

Plus d'informations: www.fondaction.com

SOURCE ECOTIERRA

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 13:46 et diffusé par :