Avis aux médias - Engagement financier pour le YW Calgary





CALGARY, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Joignez-vous à l'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Sue Tomney, PDG, YW Calgary et d'autres intervenants du marché de l'habitation alors qu'ils feront l'annonce d'un engagement financier dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Date : 22 janvier 2019



Heure : 13 h 30



Endroit : 1715, 17e Avenue sud-est Calgary (Alberta)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 13:44 et diffusé par :