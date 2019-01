Hydro Ottawa parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes





OTTAWA, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Hydro Ottawa figure pour la sixième année de suite au palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes. Cette distinction témoigne de son engagement à attirer et à embaucher des jeunes talents. Comme une proportion appréciable de ses employés prendront leur retraite au cours des dix prochaines années, l'entreprise reconnaît que les jeunes représentent l'avenir et elle s'efforce de créer un environnement qui cadre avec leurs valeurs.

La satisfaction au travail, le perfectionnement et l'avancement professionnels ainsi que l'inclusion sociale comptent parmi les principaux avantages de travailler à Hydro Ottawa. Ces avantages revêtent beaucoup d'importance aux yeux des jeunes générations et la compagnie d'électricité continue de répondre à ces besoins.

Les programmes de l'entreprise s'adressant aux jeunes travailleurs ont pour objectif de les aider à apporter une contribution utile à l'organisation et à la collectivité dès le début de leur carrière. Le Conseil jeunesse, les excellents programmes - programme d'emplois d'été, programme de stages pour les étudiants inscrits à un programme coopératif, autre programme de stages pour les étudiants et programme d'apprentissage pour les gens de métier - et les possibilités de perfectionnement professionnel ne sont que quelques-uns des moyens que prend Hydro Ottawa pour offrir à la prochaine génération de travailleurs un milieu de travail attrayant.

La période d'inscription au programme d'emplois d'été d'Hydro Ottawa est maintenant ouverte. Pour en savoir plus sur ce programme très convoité, les étudiants intéressés peuvent consulter le site Web de la compagnie d'électricité.

Faits en bref

Le Conseil jeunesse d'Hydro Ottawa permet de mieux comprendre les enjeux qui touchent les jeunes employés ou auxquels ils s'intéressent. Il améliore les possibilités de réseautage pour les jeunes professionnels au sein de l'entreprise.

continue d'investir dans les programmes de stages, d'apprentissage et d'emplois d'été et les programmes coopératifs). Près de 20 % des gens de métier d'Hydro Ottawa sont des apprentis.

Hydro Ottawa offre des programmes de mentorat et d'encadrement ainsi que des programmes de formation et de perfectionnement professionnel qui aident les jeunes à progresser au sein de l'entreprise.

Citation

« Hydro Ottawa s'efforce d'attirer les jeunes afin qu'ils puissent partager avec nous leur passion, leurs compétences et leur enthousiasme. Elle pourra ainsi devenir une entreprise encore meilleure et plus innovante. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos d'Hydro Ottawa

Les principales activités d'Hydro Ottawa consistent à livrer de l'électricité, à produire de l'énergie renouvelable et à fournir des services d'économie et de gestion de l'énergie. Cette société fermée appartenant à la collectivité alimente en électricité plus de. 332 000 clients à Ottawa et à Casselman. Ses centrales hydrauliques et aux gaz d'enfouissement en font le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario. La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) possède trois filiales, Hydro Ottawa limitée, la Société de portefeuille Envari Holding inc. et Énergie Ottawa inc.

