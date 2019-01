La Banque Nationale s'associe à Exportation et développement Canada pour offrir une nouvelle garantie d'exportation express





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce un partenariat avec Exportation et développement Canada (EDC) pour offrir une garantie d'exportation express aux petites et moyennes entreprises (PME). La Banque est la première institution financière au Canada à offrir ce nouveau programme de garantie express.

Grâce au processus de qualification simplifié, les exportateurs peuvent obtenir un prêt garanti par EDC deux fois plus rapidement qu'auparavant . Ce processus simple et efficace permet ainsi une plus grande accessibilité au financement à l'exportation.

La garantie peut procurer un plus grand pouvoir d'emprunt aux exportateurs. Elle permet l'accès à du financement supplémentaire sous forme d'un fonds de roulement, de conditions de remboursement concurrentielles et d'une meilleure protection des risques à l'étranger.

Cette offre s'inscrit dans la volonté de la Banque Nationale de soutenir les petites et moyennes entreprises canadiennes dans leurs activités d'exportation. Elle est accessible aux entreprises ayant des besoins de financement pouvant aller jusqu'à 1,25 million de dollars.

Faits saillants

Le processus de qualification pour la garantie devient plus simple et rapide. Le traitement des demandes se fait deux fois plus rapidement qu'auparavant.

En obtenant une garantie d'exportation, les PME peuvent avoir un pouvoir d'emprunt supplémentaire auprès de la Banque.

La garantie est accessible aux petites et moyennes entreprises ayant des besoins de financement pouvant aller jusqu'à 1,25 million de dollars.

La Banque Nationale est la première institution financière au Canada à offrir cette nouvelle garantie d'exportation express.

Citations

« À la Banque Nationale, nous améliorons constamment notre offre de service pour aider les entreprises à aller jusqu'au bout de leurs ambitions et à réaliser leurs idées. C'est pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec EDC pour offrir une solution qui facilite grandement l'accès au financement à l'exportation », mentionne Mario Desautels, premier vice-président, Stratégie, Solutions et Processus Entreprises à la Banque Nationale. « Nous sommes convaincus que nos clients apprécieront la rapidité du traitement de leur demande de financement garanti. »

« Le taux de pénétration du marché d'EDC dans le segment des petites entreprises est marginal. Il est donc primordial de s'ajuster à la réalité des marchés pour offrir un service utile aux yeux des institutions financières et des exportateurs, petits et grands », souligne Justine Hendricks, vice-présidente, Solutions de fonds de roulement chez EDC.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 262 milliards de dollars au 31 octobre 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 13:30 et diffusé par :