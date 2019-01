Chorus Aviation se dote d'une facilité de financement de 300 M$ US à l'appui de la croissance de son entreprise de location d'appareils régionaux





Offrir l'aviation régionale au monde entier

HALIFAX, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Chorus Aviation Capital (Ireland) Limited, s'était dotée d'une facilité de crédit renouvelable engagée de 300 millions de dollars américains en vue de financer des acquisitions futures d'appareils pour son entreprise de location d'appareils régionaux.

Les emprunts contractés aux termes de cette facilité viendront soutenir l'expansion du portefeuille d'appareils régionaux de Chorus Aviation Capital, portefeuille qui compte actuellement 34 appareils évalués à 750 millions de dollars américains.

« Grâce à cette facilité, nous aurons accès à une source sûre et souple de capitaux d'emprunt, ce qui renforcera notre capacité à accroître notre portefeuille d'appareils régionaux », a affirmé Steve Ridolfi, président, Chorus Aviation Capital Corp. « L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante de notre évolution, renforçant grandement notre capacité et nous permettant de donner suite à une gamme élargie d'opérations potentielles. Le solide appui bancaire que nous avons reçu au cours de ce processus témoigne de la confiance accordée à l'égard de notre plan d'affaires et de notre équipe. »

La facilité a été consentie par un consortium bancaire dirigé par Deutsche Bank, en qualité d'arrangeur principal et d'agent structurant, et composé également de Barclays et de la Banque Royale du Canada. « Deutsche Bank est ravie de procurer à Chorus sa première facilité d'acquisition de portefeuilles à l'appui de ses aspirations de croissance dans le secteur de l'aviation régionale », a indiqué Richard Moody, directeur général, cochef mondial, Transports, infrastructures et énergie, Deutsche Bank.

La facilité renferme des critères d'admissibilité et de concentration, ainsi que des engagements financiers continus usuels pour une facilité de cette nature. Les prêts consentis aux termes de la facilité sont assortis d'une sûreté grevant principalement les actifs (appareils) et les contrats de location connexes qui sont financés par la facilité, et sont garantis par Chorus Aviation Capital (Ireland) Limited.

À propos de Chorus Aviation Capital

Fondée en 2017, Chorus Aviation Capital entretient actuellement des liens avec 12 compagnies d'aviation régionale établies dans 12 pays. Elle vise principalement à bâtir un portefeuille d'appareils régionaux neufs ou en milieu de vie, tout en tirant parti des synergies inhérentes à ses sociétés soeurs, dans le but d'offrir une gamme complète de services d'aviation régionale.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Chorus loue ses propres appareils régionaux à l'entreprise Jazz d'Air Canada Express depuis 2009 et elle a constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des plus importants fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui ont de longs antécédents d'activités sécuritaires et vigoureuses reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des activités de transport aérien à contrat, de l'ingénierie, de la gestion de flottes et des activités de maintenance, de réparation et de révision générale d'appareils. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droits de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l'utilisation du conditionnel et du futur. Cette information comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux qui sont indiqués dans le présent communiqué, mentionnons l'incapacité pour les filiales de Chorus de remplir les conditions préalables à l'utilisation de la facilité ou de respecter les engagements continus qui y sont stipulés. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient aussi différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 14 février 2018 et dans le rapport de gestion daté du 13 novembre 2018. Les énoncés qui figurent dans l'information prospective présentée dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y obligent.

