Fonds d'appui au rayonnement des régions - Six projets de la région de l'Abitibi-Témiscamingue reçoivent une aide de plus de 630 000 $





ROUYN-NORANDA, QC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 630 227 $ pour la réalisation de six projets soumis en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

C'est le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest. Pour l'occasion, il était accompagné de la présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, préfète de la MRC de Témiscamingue et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Mme Claire Bolduc.

Ces initiatives répondent à quatre des six priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au coeur de la Stratégie, à savoir :

Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu;

Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants;

Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale;

Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé et le bien-être de la population.

Citations :

« Grâce à cette aide financière, le gouvernement du Québec donne aux élus de l'Abitibi-Témiscamingue les moyens d'élaborer et de soutenir des projets porteurs qui contribueront à optimiser le potentiel socioéconomique de la région. Ces initiatives misent sur les forces de la collectivité et rendront plus attrayant son milieu de vie »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean



« Je tiens à féliciter tous les organismes partenaires pour leur travail de concertation. Une fois de plus, des initiatives de qualité et mobilisatrices ont été présentées au comité régional de sélection de projets. Ces dernières contribueront grandement au rayonnement de l'Abitibi-Témiscamingue, et j'en suis très fier. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les annonces d'aujourd'hui démontrent que notre région foisonne de projets dans une panoplie de secteurs. Nous avons des idées et des gens prêts à les concrétiser. Ces personnes sont, de bien des façons, de formidables entrepreneurs. La concertation régionale et l'esprit de collaboration qui anime tous les territoires de notre région sont les atouts qui permettent d'obtenir des résultats comme ceux-ci. »

Claire Bolduc, présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, préfète de la MRC de Témiscamingue et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Dans le cadre du FARR, près de 2 M$ ont été accordés à la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour 2018-2019.

Des sommes totalisant près de 3,6 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 14 initiatives dans la région.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Six projets retenus pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue Premier de deux appels de projets en 2018-2019 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 138 000 $ Centre d'excellence en télécommunications souterraines pour les mines autonomes Par : Bureau de promotion des exportations de l'Abitibi-Témiscamingue - 48e Nord International Inc. Mise en place d'un centre d'excellence en technologies de l'information et des communications souterraines (TICS) pour les mines autonomes en Abitibi-Témiscamingue. Ce centre concrétisera la création et le développement d'axes d'expertise et d'innovation dans les technologies de communication habilitantes de l'automatisation et de la robotisation. Le projet se réalisera dans un environnement réel de mines souterraines. 2018-2022 19 049 $ Analyse de la qualité de l'eau de surface Par : Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie Acquisition de connaissances sur la ressource en eau par le prélèvement d'échantillonnages de douze stations d'analyse afin d'évaluer la santé globale des sous-bassins versants subissant des pressions anthropiques. Ces nouvelles connaissances permettront de proposer des pistes de solutions et de mettre en oeuvre une meilleure gestion de l'eau. 2018-2019 13 417 $ Construction d'un pont sur la rivière Pelletier Par : Club motoneigiste MRC Rouyn-Noranda Inc. Construction d'un nouveau pont répondant aux normes actuelles sur la rivière Pelletier, assurant ainsi un accès sécuritaire aux touristes et le maintien des liens interrégionaux du sentier Trans-Québec qui relie plusieurs villes de la région aux régions du Nord-du-Québec et du Saguenay?Lac-Saint-Jean. 2018-2020 218 926 $ Mise en place d'une équipe de recherche en sol-plantes fourragères à l'UQAT Par : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue - Station de recherche en agroalimentaire L'embauche d'un professeur?chercheur en système de paissance, récolte et conservation des fourrages viendra compléter l'équipe et permettra d'étoffer le potentiel de recherche en agroalimentaire de la région. La recherche en sol-plantes fourragères concerne deux secteurs-clés pour le développement de l'innovation des entreprises d'élevage de la région, ce qui aura un puissant effet de levier en innovation dans le domaine. 2018-2022 200 000 $ Amélioration et harmonisation des pratiques d'accueil des familles des musées de l'Abitibi-Témiscamingue Par : Réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue Doter ses 21 institutions muséales membres d'un label « Muséo-famille » qui servira à baliser et promouvoir l'expérience famille dans la région. Pour y arriver, le réseau formera des équipes muséales, développera des activités d'animation adaptées aux familles, créera un circuit numérique vantant l'expérience famille sur le territoire et implantera un label « famille » comme marque de qualité. 2018-2022 40 835 $ Voyages virtuels en Abitibi?Témiscamingue Par : Office du tourisme et des congrès de Val d'Or Production de vidéos 360 degrés diffusées par l'entremise d'une application interactive, accessibles aux touristes et aux visiteurs. Ces vidéos dévoileront divers lieux et parcours de découvertes touristiques valorisant et reflétant l'image d'une région dynamique, novatrice et originale, et ce, avec la contribution des artistes de la région. 2018-2020 Total accordé : 630 227 $



Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Janvier 2019

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

