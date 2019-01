Gore lance sur le marché européen GORE® TAG®, une endoprothèse thoracique conformable à profils réduits





W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) a présenté aujourd'hui des profils réduits des diamètres les plus couramment utilisés de l'endoprothèse thoracique conformable implantable GORE® TAG® dotée du système ACTIVE CONTROL. La réduction du profil permet aux médecins de procéder à une procédure TEVAR (réparation endovasculaire des anévrismes de l'aorte thoracique) chez les patients dont les vaisseaux sont étroits et difficiles d'accès et l'anatomie aortique tortueuse, ce qui étend la possibilité d'appliquer l'endoprothèse thoracique de Gore à une plus grande population de patients.

L'endoprothèse thoracique conformable GORE® TAG® a été modifiée de manière à réduire de 2 Fr le profil des diamètres 31,37 et 40 mm des dispositifs pour toutes les longueurs. La réduction de profil moyennant l'utilisation d'un manchon principal d'un diamètre plus petit est le seul changement apporté au dispositif. L'endoprothèse donne les mêmes résultats prévisibles que le dispositif conformable GORE® TAG® qui a fait ses preuves et a montré l'absence de réintervention à long terme (93,1%), un faible taux de complications avec zéro migration, fracture ou compression* et un faible taux (2,4%) de complication au site d'accès pour le traitement endovasculaire de l'aorte thoracique descendante**. Les nouveaux profils présentent également la même combinaison unique de matériau de greffe ePTFE exclusif et une conception de stent en nitinol imbriquée entièrement soutenue.

"Au fur et à mesure du développement et de l'évolution du marché de la TEVAR, des dispositifs plus discrets ont rapidement vu le jour dans le but d'accroître l'applicabilité, l'accessibilité et la traçabilité des patients et, en fin de compte, de réduire les complications d'accès des patients ayant des vaisseaux étroits , a déclaré le professeur Boeckler.Il est rassurant de constater que les nouvelles tailles de profil réduit de l'endoprothèse thoracique conformable GORE® TAG® ont été obtenues sans modification de l'endoprothèse. Le dispositif de Gore est connu pour sa conformabilité et le système GORE ACTIVE CONTROL me permet de tirer pleinement parti de cette conformabilité en permettant un positionnement précis lors des procédures TEVAR. La combinaison de la libération contrôlée et de la fiabilité de l'endoprothèse, ajoutée au profil désormais réduit du dispositif, représente une avancéeremarquable et s'attaque aux besoins non satisfaits en termes de réalisation de la TEVAR dans l'exercice quotidien de ma profession."

Les nouveaux dispositifs à profil réduit sont toujours dotés du système GORE® ACTIVE CONTROL, qui facilite l'optimisation de l'apposition de la paroi même dans les anatomies complexes, telles que les angles aortiques aigus. La réduction supplémentaire des profils dans les tailles critiques nécessaires permet désormais au dispositif d'être introduit dans une gaine plus petite.

"Cette étape est l'une des nombreuses réalisations qui illustrent notre volonté constante d'innover dans le développement de nos appareils afin de fournir de meilleurs soins à long terme aux patients, a déclaré Erik Davies, responsable mondial du marketing des dispositifs vasculaires chez Gore. Nous sommes fiers d'avoir pu réduire le profil de l'endoprothèse thoracique conformable GORE® TAG® sans modifier la conception du dispositif. Les patients présentant des vaisseaux étroits peuvent désormais recevoir un dispositif conformable identique à celui qui a amplement prouvé la fiabilité et la sécurité de ses performances au cours des 20 dernières années. Le lancement par Gore de profils réduits pour les tailles critiques tout en maintenant l'intégrité du dispositif illustre notre engagement permanent à développer des solutions qui font progresser les solutions endovasculaires pour les maladies de l'aorte."

L'endoprothèse conformable GORE® TAG® avec système ACTIVE CONTROL fait partie de la famille sans cesse croissante de produits endovasculaires qui partagent une même mission: traiter efficacement les maladies aortiques avec l'appui de l'équipe de soutien clinique et des offres de formation réputées de Gore. Le portefeuille de produits comprend l'endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA pour le traitement des anévrismes de l'aorte abdominale (AAA), ainsi que l'endoprothèse conformable GORE® EXCLUDER® AAA avec système ACTIVE CONTROL, également approuvée par l'UE. L'ensemble des dispositifs de la famille GORE EXCLUDER est indiqué dans le traitement de tous les types d'anévrismes de l'aorte abdominale chez les patients présentant des anatomies difficiles. L'endoprothèse de la branche iliaque GORE® EXCLUDER® est approuvée dans l'UE et constitue le premier dispositif standard approuvé par la FDA pour le traitement endovasculaire des anévrismes de l'artère iliaque commune ou des anévrismes aorto-iliaques. Son utilisation est recommandée avec l'endoprothèse GORE EXCLUDER AAA. Gore continue de réaliser des études concernant des technologies nouvelles et innovantes permettant de traiter d'autres pathologies de l'aorte.

* Résultats notifiés après un suivi à 5 ans des études cliniques de pré-lancement (PDA) de la FDA.

** Effets indésirables graves dans les 30 jours suivant l'intervention. Données du registre mondial post-marché GREAT recueillies auprès de 862 patients traités avec l'endoprothèse thoracique conformable GORE® TAG®.

DIVISION PRODUITS MÉDICAUX

Gore conçoit des appareils pour le traitement d'une vaste série de problèmes de santé cardiovasculaires et autres. Plus de 40 millions de dispositifs médicaux Gore ont été implantés depuis plus de quarante ans. Gore s'appuie sur cette longue expérience pour continuer à améliorer les résultats dans l'intérêt des patients grâce à la recherche, l'éducation et les initiatives de qualité. Les performances des produits, la facilité d'utilisation et la qualité du service permettent aux médecins, aux hôpitaux et aux assureurs de réaliser des économies durables. Des cliniciens accompagnent Gore dans ces efforts et, grâce à cette collaboration, nous améliorons des vies. www.goremedical.com

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une société internationale spécialisée dans le matériel scientifique qui aide les industries à se transformer et contribue à améliorer les vies. Fondée en 1958, Gore est réputée pour sa capacité à résoudre des problèmes techniques complexes dans les environnements les plus exigeants ? de la révolution de l'industrie du vêtement d'extérieur avec le tissu GORE-TEX® à la création de dispositifs médicaux qui améliorent et sauvent des vies, en passant par l'amélioration des niveaux de performance des marchés de l'aérospatiale, de la pharmacie et de l'électronique mobile, entre autres secteurs. La société est également réputée pour sa forte culture du travail en équipe et sa reconnaissance mondiale par le Great Place to Work® Institute. Basée à Newark, dans le Delaware, Gore emploie 9 500 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards de dollars. www.gore.com

Les produits énumérés peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés.

GORE®, GORE-TEX®, ACTIVE CONTROL, EXCLUDER®, et TAG® sont des marques commerciales de W. L. Gore & Associates. AX1645-EN1 JANVIER 2019

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

