Dollarama lance son magasin en ligne





Un assortiment choisi parmi les produits de consommation courante et les marchandises générales les plus populaires de Dollarama est maintenant offert en livraison à la caisse à l'échelle du Canada

MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama ») a le plaisir d'annoncer le lancement de son magasin en ligne, qui offre désormais à l'échelle du Canada un assortiment choisi parmi ses produits de consommation courante et ses marchandises générales les plus populaires, à la caisse. Ce lancement fait suite à une période d'essai réussie de cinq semaines dans la province de Québec.

Le nouveau magasin en ligne a été lancé pour offrir plus de commodité aux clients de Dollarama - tant les particuliers que les entreprises - qui souhaitent acheter des produits en grande quantité, ce qui n'est pas toujours possible en magasin. Près de 1 000 produits, choisis parmi la vaste gamme de produits de consommation courante et de marchandises générales, sont maintenant offerts en vente sur la plateforme en ligne, à la caisse seulement. Les articles proposés proviennent des catégories suivantes : produits ménagers, vêtements, électronique, alimentation, quincaillerie, santé et beauté, maison, cuisine, fournitures de bureau, célébrations, animaux et jouets.

Les prix des produits en ligne sont les mêmes qu'en magasin. Cependant, les produits ne peuvent être achetés en ligne individuellement ni en quantités limitées. Des frais de livraison s'appliquent à toutes les commandes en ligne.

Pour accéder à la gamme complète des produits de consommation courante, des marchandises générales et des articles saisonniers de Dollarama ou pour acheter des produits individuellement ou en quantités limitées, les clients sont invités à continuer de visiter le magasin Dollarama le plus près de chez eux. Pour le trouver, il suffit de consulter le localisateur de magasins de Dollarama.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 203 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, des villes de taille moyenne ou des petites villes. Un assortiment de produits de consommation courante et de marchandises générales est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne au www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

SOURCE Dollarama inc.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 12:17 et diffusé par :