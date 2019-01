Le Groupe Banque TD devient commanditaire de La Voix





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW/ - À compter du 10 février prochain, la TD figurera parmi les commanditaires principaux de la saison 7 de l'émission La Voix, dont les célèbres fauteuils rouges seront occupés par Marc Dupré, Lara Fabian, Éric Lapointe et Alex Nevsky. Émission la plus regardée au Québec année après année, la version québécoise de ce concours de chant est la plus populaire en parts de marché de toutes les éditions « The Voice » diffusées sur la planète.

« La musique nous rappelle que nous sommes liés par des passions et des idées communes », mentionne Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD. La Voix rassemble plus de deux millions de téléspectateurs et passionnés de la musique chaque semaine, tout en contribuant à l'émergence et au rayonnement des talents bien de chez nous. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à cette émission phare de la culture québécoise », ajoute Sylvie Demers.

« Québecor est heureux que TD s'associe à La Voix. Cette émission phare est le véhicule parfait pour entrer en contact avec les Québécois avec des côtes d'écoute phénoménales. Le public a un profond sentiment d'attachement à l'émission et ce, saison après saison » affirme Donald Lizotte, vice-président exécutif, Régie publicitaire, Québecor.

En plus de la Voix, la TD commandite plus de 90 festivals de musique et 100 programmes communautaires liés à la musique d'un océan à l'autre.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients.

Ces services sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation, qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États?Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD.

En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2018, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

