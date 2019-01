Avis aux médias - Colloque - Un milieu de travail sécuritaire pour tout le monde - La santé et la sécurité au travail des personnes immigrantes





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le mercredi 23 janvier 2019, des dizaines de délégué-es des syndicats affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) participeront au colloque Un milieu sécuritaire pour tout le monde. Cette journée de réflexion portera sur les enjeux de santé et de sécurité en milieu de travail, en particulier la situation des personnes issues de l'immigration.

À cause de difficultés de communication, de la méconnaissance de langue, de leurs droits et de leur statut d'emploi souvent précaire ou atypique, les personnes immigrantes joignant nos milieux de travail courent davantage de risques relatifs à la santé et à la sécurité. Elles se trouvent davantage exposées aux risques et leurs blessures sont généralement plus graves. Ce colloque, organisé par les réseaux CSN de la santé et de la sécurité au travail, des relations interculturelles et de la francisation, vise à permettre aux participantes et aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires à l'élaboration de stratégies et de moyens d'action.

Aide-mémoire

Quoi : Colloque de la CSN sur la santé et la sécurité au travail des personnes immigrantes

Qui : Sylvie Gravel, UQAM, Daniel Côté, IRSST et Me Dalia Gesualdi-Fecteau, UQAM

Quand : le mercredi 23 janvier 2019, de 10 h à 16 h 30

Où : Hôtel Holiday Inn Centre-Ville, 999 rue Saint-Urbain, coin Viger, Montréal

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 11:29 et diffusé par :