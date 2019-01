Journée d'hiver Sépaq 2019 - Accès gratuit aux plaisirs de la neige





QUÉBEC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'accès à 17 établissements de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) sera entièrement gratuit le samedi 26 janvier pour la troisième édition de la Journée d'hiver Sépaq. La recette de son succès continue d'en faire un incontournable du mois de janvier au Québec : entrée gratuite, panoplie d'activités et d'animations spéciales, territoires exceptionnels et neige abondante.

« La nature et l'hiver québécois sont des richesses incomparables qui font notre fierté un peu partout sur la planète. La Journée d'hiver Sépaq est une occasion idéale pour s'amuser avec ses proches, se remplir les poumons d'air frais et réaliser encore une fois notre chance d'habiter un coin de pays aussi vaste et beau», a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

«Les établissements de la Sépaq ont tout ce qu'il faut pour tomber amoureux de l'hiver. Cette journée est une célébration de ce que la saison froide a de mieux à offrir. L'activité en plein air rime non seulement avec plaisir et détente, mais aussi avec santé et saines habitudes de vie », a souligné la présidente-directrice générale par intérim de la Sépaq, Mme Guylaine Berthiaume.

Une programmation spéciale qui vient s'ajouter aux activités régulières a été concoctée par les différentes équipes afin de rendre l'événement encore plus festif pour toute la famille. L'accès aux sentiers de ski de fond et de raquette sera gratuit.

Prêt d'équipement sans frais

Selon l'endroit et les disponibilités, il sera possible d'emprunter sans frais de l'équipement pour s'initier à différentes activités, dont le populaire vélo à pneus surdimensionnés (fatbike). Aussi au menu : patin, glissade, randonnée, activités découvertes. Rien de tel pour se mettre un sourire aux lèvres et du rouge aux joues.

Des espaces seront aussi aménagés pour faire griller des guimauves sur un feu extérieur et trouver chaleur et réconfort dans un bon chocolat chaud. Pour la programmation complète: www.sepaq.com/hiver/journee

Une invitation à revenir

De plus, chaque visiteur de l'un des 14 parcs nationaux participants se verra remettre un laissez-passer en vue d'une prochaine visite hivernale dans le parc de son choix. Ceux qui se rendront au Camp Mercier ou à la Station touristique Duchesnay obtiendront un billet quotidien de ski de fond valide dans l'un des huit centres de ski de fond du réseau de la Sépaq. Les visiteurs du Centre touristique du Lac-Simon obtiendront un billet d'accès quotidien pour y revenir cet hiver.

Les établissements ouverts pour la Journée d'hiver 2019

par région touristique

Parc national de la Gaspésie

(Gaspésie) Parc national du Mont-Mégantic

(Cantons-de-l'Est) Parc national du Bic

(Bas-Saint-Laurent) Parc national de la Yamaska

(Cantons-de-l'Est) Parc national de la Jacques-Cartier

(Québec) Parc national des Îles-de-Boucherville

(Montérégie) Station touristique Duchesnay

(Québec) Parc national du Mont-Saint-Bruno

(Montérégie) Camp Mercier

Réserve faunique des Laurentides

(Québec) Parc national du Mont-Tremblant

(Laurentides et Lanaudière) Parc national des Grands-Jardins

(Charlevoix) Parc national d'Oka

(Laurentides) Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

(Charlevoix) Centre touristique du Lac-Simon

(Outaouais) Parc national du Mont-Orford

(Cantons-de-l'Est) Parc national d'Aiguebelle

(Abitibi-Témiscamingue) Parc national des Monts-Valins

(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

www.sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 10:44 et diffusé par :