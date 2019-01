Soulignons le jour du Drapeau





QUÉBEC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec invite la population québécoise à souligner le 71e jour du Drapeau. En effet, le 21 janvier 1948 à 15 h, le drapeau du Québec était hissé pour la toute première fois au sommet de la tour centrale de l'hôtel du Parlement.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, Mme Sonia LeBel, invitent les citoyennes et citoyens du Québec à profiter de cette journée pour se remémorer leur histoire.

À cette occasion, le premier ministre a remis au président de la République française, M. Emmanuel Macron, un drapeau du Québec lors de sa visite à l'Élysée, à Paris.

Citations :

« C'est pour moi un grand honneur de célébrer le jour où le fleurdelisé est devenu le symbole officiel de la nation québécoise. Le drapeau du Québec représente, ici comme ailleurs au Canada et à l'international, la fierté d'un peuple envers son histoire et ses accomplissements. Québécoises et Québécois, célébrons cette journée qui nous unit, peu importe nos origines. C'est un moment privilégié de réflexion sur notre passé, notre présent et notre futur en tant que nation. Bâtissons notre avenir à l'image du Québec que nous voulons! »

François Legault, premier ministre du Québec

« De tous les temps, le drapeau a été utilisé comme moyen d'identification par les communautés partageant les mêmes valeurs et idéaux. Le drapeau du Québec est le symbole de notre identité nationale; nous devons lui témoigner respect et honneur. À titre de ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, je salue cette journée qui sert d'occasion de nous rassembler autour de ce qui nous unit. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

À propos du drapeau du Québec

Le drapeau du Québec se compose de deux éléments principaux. Le premier est la fleur de lys, l'un des plus anciens emblèmes du monde, que Jacques Cartier introduisit en Amérique en érigeant une croix à trois fleurs de lys sur les terres de Gaspé, prenant ainsi possession du territoire au nom du roi de France. Le second est inspiré du pavillon bleu à croix blanche de forme carrée, que les navires commerciaux arboraient au temps de Samuel de Champlain.

À propos du jour du Drapeau

Le jour du Drapeau a été instauré officiellement par décret en 1998, lors des célébrations du 50e anniversaire de la première levée du drapeau du Québec. Cette journée a été entérinée en 1999 par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Cette loi établit les autres symboles officiels du Québec, soit les armoiries du Québec comme emblème de l'État, le bouleau comme arbre emblématique, l'iris versicolore comme fleur emblématique et le harfang des neiges comme oiseau emblématique du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le drapeau québécois, consultez la section « Drapeau et symboles nationaux » du site Internet du ministère de la Justice du Québec : www.justice.gouv.qc.ca/drapeau.

