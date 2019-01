Projet de ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du Saguenay par Hydro-Québec - Première partie de l'audience publique - Rappel





QUÉBEC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par M. Denis Bergeron, qui est secondée par Mme Marie-Hélène Gauthier, commissaire, amorce la première partie de l'audience publique sur le Projet de ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du Saguenay par Hydro-Québec.





VILLE DE SAGUENAY





DATE : À compter du lundi 21 janvier 2019





HEURE : 19 h





ENDROIT : Hôtel Delta Saguenay, salle Jonquière

2675, boulevard du Royaume

Jonquière





VILLE DE BAIE-COMEAU





DATE : À compter du jeudi 24 janvier 2019





HEURE : 19 h





ENDROIT : Salle des Chevaliers de Colomb, conseil 3094

10, avenue Roméo-Vézina

Baie-Comeau







Les séances se poursuivront les jours suivants selon les besoins du public et de la commission. Elles seront retransmises en direct en mode vidéo dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca.

Comment se déroule l'audience publique ?

La première partie permettra à la population et à la commission de s'informer sur le projet et de poser des questions pour prendre connaissance de tous ses aspects. Au moment de la première séance qui se tiendra le lundi 21 janvier 2019, l'initiateur du projet, Hydro-Québec, présentera un résumé du projet et de ses répercussions environnementales. Celui-ci répondra ensuite aux questions des participants et de la commission du BAPE. Des personnes-ressources seront également invitées à fournir des renseignements et une expertise qui permettront à la commission d'enquête et aux citoyens d'obtenir l'éclairage nécessaire à l'égard du projet et de ses incidences sur le milieu environnant.

Où consulter la documentation sur le projet ?

Le Registre des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, rend accessible, en format électronique, les documents relatifs au projet en examen à l'adresse www.ree.environnement.gouv.qc.ca. Ces documents sont également disponibles en version imprimée dans les centres de consultation régionaux et au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement mentionnés ci-dessous.

Bibliothèque municipale Alice-Lane, 6 avenue Radisson , Baie-Comeau ,

, , Bibliothèque de Jonquière, 2480, rue Saint-Dominique , Ville de Saguenay

, Ville de Saguenay BAPE, Édifice Lomer-Gouin, 575, rue Jacques Parizeau , bureau 2.10, Québec.

Les documents qui s'ajouteront dans le cadre de l'enquête et de l'audience publique pourront être consultés dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca, et en version imprimée seulement au bureau du BAPE à Québec.

Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Luc Nolet, au numéro suivant : 418 643?7447 poste 535 ou, sans frais, au 1 800 463?4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : ligne-micoua-saguenay@bape.gouv.qc.ca.

