Ouverture des mises en candidature pour Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail





LONDON, ON, le 21 janv. 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui l'ouverture des mises en candidatures pour Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail, assorti d'une bourse de 1000$ et récompensant l'excellence en journalisme en français en 2018.

C'est également aujourd'hui l'ouverture des mises en candidatures pour le prix équivalent en anglais, Mindset Award for Workplace Mental Reporting, lui aussi assorti d'une bourse de 1000$.

Il n'y a pas de frais d'inscription. La période de mises en candidatures en ligne se termine le 15 février, pour les deux prix.

C'est la première année que deux prix distincts existent, un en français et l'autre en anglais. Les journalistes francophones et anglophones devaient auparavant concourir dans une même compétition.

«Cela est rendu possible grâce à la générosité de notre commanditaire, la compagnie d'assurances Great West et le Centre Great-West pour la santé mentale en milieu de travail», explique Cliff Lonsdale, le président du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. «Il existe des différences importantes de culture et de style entre les journalistes francophones et anglophones au Canada. La tenue de deux compétitions distinctes, avec deux jurys indépendants, permet de niveler ces différences et d'offrir des chances égales à tous les participants», ajoute-t-il.

Le prix En-Tête, et son équivalent anglophone Mindset, découlent du guide «En-Tête» et de sa version anglophone «Mindset : Reporting on Mental Health», créés en 2014 pour aider les journalistes à traiter des enjeux de santé mentale. Ces guides ont été mis sur pieds par le Forum canadien sur la violence et le traumatisme. Environ 7000 exemplaires ont été distribués depuis dans les différentes salles de rédaction et écoles de journalisme du pays.

Le prix Et-Tête sera remis le 5 mai, à la soirée gala de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), qui aura lieu à Montréal. Le prix Mindset aura été remis la veille, le 4 mai 2019, dans le cadre de la soirée gala de l'Association canadienne des journalistes qui aura lieu à Winnipeg.

Les concours sont ouverts à tous les journalistes canadiens, oeuvrant en français ou en anglais, dans des médias écrits ou électroniques, à la radio ou à la télévision. Les oeuvres soumises doivent avoir été publiées ou diffusées pour la première fois au Canada, en 2018.

«Les prix seront remis à des journalistes, -un francophone et un anglophone-, qui témoignent avec professionnalisme et sans jugement, des enjeux de santé mentale en milieu de travail, a déclaré Mary Ann Baynton, directrice de programmes au Centre Great-West pour la santé mentale au travail. Ces enjeux ont été l'objet d'un nombre croissant de reportages au pays au cours des dernières années, et nous avons décidé de commanditer ce prix afin de promouvoir l'intégrité journalistique et de permettre une plus large diffusion de ces histoires.»

Le développement des prix En-Tête et Mindset est soutenu par la Commission de la santé mentale du Canada, grâce à une subvention de Santé Canada, et par CBC News. Le Forum est le seul responsable éditorial du contenu.

«Malgré le fait que l'on parle de plus en plus ouvertement des problèmes santé mentale, cet enjeu demeure le parent pauvre de notre système de santé, estime Cliff Lonsdale. Pourtant, plusieurs canadiens ainsi que de nombreux journalistes seront eux-mêmes touchés par la maladie mentale à un moment ou à un autre de leur vie.»

«Nous invitons les journalistes à couvrir les enjeux de santé mentale avec la même énergie et le même enthousiasme qu'ils ont pour les autres sujets, ajoute monsieur Lonsdale. Et ce, tout en traitant les témoins de ces reportages avec empathie et respect. La santé mentale ne doit plus être un sujet tabou pour le journalisme rigoureux.»

Nous souhaitons que la création du prix francophone En-Tête devienne la bougie d'allumage à la création d'une nouvelle série de prix de journalisme traitant de la santé mentale des jeunes et des enfants, du suicide et de la santé mentale des populations autochtones.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutient le Globe and Mail, CBC News, Radio-Canada, Cision, ainsi que la compagnie d'assurances Great West et le Centre Great-West pour la santé mentale en milieu de travail.

Nous remercions également Cision et CNW pour la publication de ce communiqué.

