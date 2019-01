Ouvert aux soumissions : Le Prix FJC-Facebook Journalism Project pour la promotion de la culture de l'information





TORONTO, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Les organismes de presse qui font la promotion de la culture de l'information et de l'importance d'un journalisme de qualité sont encouragés à poser leur candidature pour le Prix FJC-Facebook Journalism Project pour la promotion de la culture de l'information. La date limite est le 22 février 2019.

Le prix a été créé l'an dernier dans le cadre d'une initiative conjointe de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et du Facebook Journalism Project, compte tenu de la désinformation répandue sur diverses plateformes et provenant de différentes sources.

Ce prix, d'une valeur de 10 000 $, récompense les efforts journalistiques qui encouragent les Canadiens et les Canadiennes à comprendre et à évaluer la qualité des nouvelles dans leur collectivité. Il reconnaît également les pratiques exemplaires qui sous-tendent la présentation de l'information factuelle comme des contributions clés à la démocratie canadienne.



« En encourageant les projets qui décortiquent l'information de façon novatrice, ce prix reconnaît qu'un journalisme de qualité ne se limite pas aujourd'hui à la diffusion des reportages, » affirme Susan Harada, présidente du jury de sélection et directrice associée de l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton. « Il s'agit aussi de fournir le genre de contexte journalistique qui peut aider les citoyens à évaluer la fiabilité de l'information qu'ils consomment. »

En plus de promouvoir la culture de l'information, le prix vise à susciter de nouvelles initiatives et de nouveaux projets axés sur cette importante question.

L'an dernier, la première édition du prix a été décernée à Radio-Canada pour son émission de télévision hebdomadaire Corde sensible, qui s'était attaquée à la désinformation et aux fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, là où elles prospèrent. La courte vidéo d'accompagnement, intitulée Fausses nouvelles : suffit d'y croire, a été adaptée pour Facebook et YouTube afin d'en faciliter le partage.

Ce prix sera remis à l'occasion de la présentation annuelle des prix de la FJC qui aura lieu le 13 juin 2019 à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Les tarifs de réservations hâtives pour les billets et les tables pour le gala sont offerts jusqu'au 28 février 2019.



Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

Fondé en 2004, Facebook a pour mission de donner aux gens le pouvoir de bâtir leur communauté et de rapprocher le monde. Plus de 23 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, pour découvrir ce qui se passe dans le monde et pour partager et exprimer ce qui compte pour eux. Le Facebook Journalism Project est conçu pour soutenir le journalisme et la culture de l'information, et pour servir de plaque tournante aux journalistes et aux éditeurs qui souhaitent apprendre et partager. FacebookMD est une marque déposée de Facebook Inc. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.



