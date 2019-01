Une personne prendra sa retraite toutes les 8 minutes d'ici 2025 au Québec





QUÉBEC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Selon les projections de Retraite Québec, le Québec comptera une personne retraitée de plus toutes les huit minutes d'ici 2025. Il s'agit de plus de 850 000 travailleurs qui feront la transition vers la retraite au cours de cette période.

La retraite, c'est un projet de vie qui se planifie!

Un récent sondage révèle pourtant que près des trois quarts des Québécois de 18 à 64 ans n'ont pas d'objectif précis quant aux revenus qu'ils aimeraient avoir au moment où ils prendront leur retraite. Si on considère, par ailleurs, le nombre de plus en plus grand de personnes qui approchent de la retraite, il importe de les sensibiliser à l'importance de planifier financièrement cette étape de leur vie, qui, de nos jours, peut s'échelonner pendant de 20 à 30 ans.

Retraite Québec met donc de l'avant une campagne de sensibilisation afin d'inciter la population à envisager la retraite comme tout autre projet de vie qui nécessite d'être planifié.

Pour les convaincre de passer à l'action, Retraite Québec invite les gens à visiter la page www.retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifie. En consultant les renseignements regroupés sous les thèmes « Par où commencer? » et « Épargnez-vous assez? », les internautes pourront s'informer davantage quant à la planification financière de leur projet de retraite. Ils trouveront également sur cette page les outils de planification financière de la retraite disponibles, dont un outil de simulation des revenus à la retraite, SimulR. Grâce à cet outil, une personne peut connaître, en quelques minutes seulement, le montant qu'elle devra épargner chaque semaine afin d'atteindre les objectifs financiers liés à son projet de retraite.

Comme le souligne la publicité télé, on ne part pas du jour au lendemain faire le tour du monde à vélo comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée!

Faits saillants

La campagne se déroulera du 21 janvier au 24 février 2019 tant à la télévision que sur le Web et les médias sociaux.

850 000 travailleurs du Québec feront la transition vers la retraite au cours des 7 prochaines années.

73 % des Québécois de 18 à 64 ans n'ont pas d'objectif précis quant aux revenus qu'ils aimeraient avoir au moment où ils prendront leur retraite. (Source : Sondage effectué par Question Retraite à l'automne 2018 pour ses partenaires, dont Retraite Québec)

À propos de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécois et Québécoises.

Liens connexes

