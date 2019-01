Fonds d'appui au rayonnement des régions - 450 000 $ pour les produits de la Zone boréale du Saguenay-Lac-Saint-Jean





SAGUENAY, QC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), une aide financière de 450 000 $ à la Table agroalimentaire du Saguenay?Lac-Saint-Jean pour le déploiement de la Zone boréale. Ce projet, qui représente des investissements totaux de près de 559 500 $ sur trois ans, vise à développer des marchés et à améliorer des pratiques d'approvisionnement en produits locaux.

C'est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Pour l'occasion, elle était accompagnée de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député du Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, ainsi que du préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Gérald Savard.

Le projet inclut plusieurs actions concrètes qui permettront de faire la promotion et la différenciation des produits agroalimentaires de la Zone boréale ainsi que de les mettre en marché efficacement.

Cette initiative répond à l'une des priorités du Saguenay?Lac-Saint-Jean qui prévoit de soutenir les efforts de commercialisation des produits de la région.

Citations :

« L'industrie agroalimentaire est un important levier de développement économique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec cette initiative, les produits de notre terroir boréal seront davantage connus et appréciés par les gens de chez nous et du reste du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'engouement pour nos produits régionaux est bien réel et grandissant. D'ailleurs, c'est l'ensemble de nos producteurs et des partenaires agroalimentaires qui profiteront des retombées économiques et touristiques du déploiement de la Zone boréale. »

Éric Girard, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Zone boréale est un bel exemple d'initiatives que le comité régional de sélection de projets souhaite appuyer. Par son leadership, la Table agroalimentaire du Saguenay?Lac-Saint-Jean a su développer un projet qui contribuera certainement au rayonnement et au dynamisme économique de la région. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés. L'objectif est d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Dans le cadre du FARR, une somme de près de 2,5 M$ a été accordée à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'année financière 2018-2019.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant près de 6,1 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 18 initiatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

