Une nouvelle génération de musiciens : ATMA Classique accueille le violoncelliste Cameron Crozman et la claveciniste Mélisande McNabney





MONTRÉAL, 21 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'aube de 2019, l'étiquette ATMA Classique a le plaisir d'accueillir deux jeunes étoiles montantes : le violoncelliste Cameron Crozman et la claveciniste Mélisande McNabney. Ces virtuoses accomplis font partie d'une nouvelle génération de musiciens ayant une carrière internationale des plus prometteuses. Leurs premiers albums respectifs paraîtront le 25 janvier 2019.



« Chez ATMA Classique, nous avons toujours eu la grande fierté de cultiver et de nourrir la carrière des musiciens émergents. Depuis quelques années, nous collaborons étroitement avec de jeunes artistes tels que Vincent Lauzer, Marc Djokic, Caroline Gélinas et Marina Thibeault, et nous croyons qu'ATMA Classique joue un rôle essentiel dans l'écologie musicale canadienne », déclare Johanne Goyette, fondatrice et présidente d'ATMA Classique. « Ces jeunes artistes, Cameron Crozman et Mélisande McNabney, complètent magnifiquement notre liste de musiciens établis de renommée mondiale et laissent présager un bel avenir pour la musique classique dans notre pays et à l'étranger. »



Cameron Crozman, un « artiste mûr doté d'une profonde imagination musicale » (Toronto Concert Reviews), est salué comme l'un des plus grands violoncellistes canadiens de la jeune génération. Son calendrier de concerts bien garni l'amène à parcourir l'Amérique du Nord et l'Europe et à se produire dans des salles prestigieuses telles que le Centre des arts orientaux de Shanghai, la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Paris, le Mann Centre de Philadelphie, la Maison symphonique de Montréal et le Centre national des arts du Canada. Dans son premier album, Cavatine, avec le pianiste Philip Chiu, il explore le monde raffiné de la musique française de la première moitié du XXe siècle.

Lauréate de plusieurs prix, Mélisande McNabney interprète de la musique pour clavier de toutes les époques au clavecin, au piano et au pianoforte. En 2015, elle a reçu le troisième prix au concours international Musica Antiqua de Bruges, en Belgique. « Musicienne très accomplie et sensible » (The Wholenote), Mélisande McNabney a fait des centaines de concerts comme soliste ou chambriste au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Son premier album solo, Inspirations, présente des oeuvres et transcriptions pour clavecin des compositeurs les plus appréciés du baroque français : D'Anglebert, Forqueray et Rameau.

Site Web : atmaclassique.com

Relations avec les médias : Michel Ferland, 514 731-4297 #205| mferland@atmaclassique.com

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :