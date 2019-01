Lancement de CEO on Demandtm, révolution techno du coaching d'affaire pour startup!





MONTRÉAL, 21 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'entreprise CEO On DemandTM a officiellement lancé ses services le 1er décembre 2018. Fondée par M. Luc Brousseau, CEO On DemandTM a été spécialement conçue pour aider les entrepreneurs et les jeunes startups du Québec. L'entreprise regroupe un réseau de CEOs d'expérience, experts créateurs et bâtisseurs d'entreprises. Elle offre aux startups du Québec une panoplie de services d'accompagnement et de coaching d'affaires 360o allant du plan d'affaires et de commercialisation à la présentation aux investisseurs. Concrètement, les CEOs travaillent en étroite collaboration avec les entrepreneurs afin de les aider à bâtir leur entreprise. Les startups ont accès à leur coach 24/7 au moyen d'une application techno tout en suivant un plan établi sur mesure pour eux.



« L'objectif est de leur enseigner comment développer une entreprise à succès le plus efficacement possible » mentionne le fondateur, Luc Brousseau. « En consultant les jeunes entrepreneurs d'ici, ils nous ont mentionné avoir besoin d'un encadrement plus dynamique et plus présent dans le développement de leur entreprise. Nous avons donc développé une offre de services qui s'inspire des meilleures pratiques tout en y ajoutant une dimension techno afin d'être présents avec eux 24/7 pendant près d'une année complète. Ainsi, on augmente l'efficacité de notre intervention. Le résultat est que les startups se développent mieux et plus rapidement ».

Au Canada en 2018, parmi les milliers de startups qui ont présenté une demande de financement en capital de risque, seulement 1% ont réussi à obtenir le financement désiré. Pour les experts de CEO On DemandTM, il parait évident que la structure actuelle de mentorat, d'incubateurs et d'accélérateurs de croissance ne comble pas tous les besoins des jeunes startups. L'entreprise s'est donc donné le défi de trouver les meilleurs CEOs disponibles et animés par le désir de transmettre leur savoir. Ensuite, elle a développé une méthodologie d'accompagnement unique, plus efficace et plus performante.

« Nous sommes emballés par les services offerts par CEO on DemandTM » mentionne Guillaume et Philippe, propriétaires de la startup MovingWaldo. « Pour la première fois, un coach nous enseigne des trucs concrets, il nous stimule à avancer, notre entreprise évolue à grand pas, nous avons des suivis en continu. C'est comme avoir un nouveau membre dans l'équipe, l'expérience en plus. C'est très stimulant! »

« Notre prévoyons recruter 30 startups dans notre équipe d'ici les 18 prochains mois. Notre motivation première est de transmettre à notre tour aux jeunes entrepreneurs québécois, le savoir-faire qu'on nous a transmis par le passé et qui fait notre force aujourd'hui. Par contre, nous voulons donner plus que des conseils; nous voulons nous impliquer dans les décisions et travailler avec les entrepreneurs afin de nous assurer qu'ils atteignent le succès espéré. » Luc Brousseau, président.

