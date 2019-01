Nouvelle série de capsules vidéo destinées aux personnes sourdes, sourdes aveugles, et malentendantes





Des capsules vidéo en LSQ et en ASL sur la terminologie du sans-fil sont désormais accessibles sur le site Web de l'ACTS et ceux des fournisseurs de services.

OTTAWA, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Les fournisseurs de services du Canada proposent une nouvelle série de capsules vidéo destinées aux consommateurs de services sans fil qui sont Sourds, Sourds aveugles, et malentendants. Les nouvelles capsules vidéo en LSQ et en ASL ont été conçues pour les aider à comprendre les principaux termes utilisés par les fournisseurs de services sans fil.

Les capsules vidéo en LSQ et en ASL ont été élaborées dans le cadre d'une collaboration continue entre les fournisseurs de services et les communautés sourdes, sourdes aveugles, et malentendantes. Ces capsules sont accessibles sur le site Web de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), à accessibilitésansfil.ca, ainsi que sur les sites Web des fournisseurs de services. Les capsules expliquent dans un langage simple les termes couramment utilisés dans l'industrie et fournissent des exemples pour favoriser leur compréhension. Ces capsules portent sur les thèmes suivants :

Terminologie du sans-fil - Contrat et facturation - Avant de commencer

Terminologie du sans-fil - Contrat et facturation - Obligations financières

Terminologie du sans-fil - Contrat et facturation - Renseignements importants

Terminologie du sans-fil - Types de forfait et services supplémentaires

Terminologie du sans-fil - Options et services

Terminologie du sans-fil - Couverture et réseau

Terminologie du sans-fil - Appareil et soutien technique

« L'industrie canadienne des télécommunications sans fil s'est engagée à améliorer la convivialité des services sans fil pour tous les Canadiens, a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS. Cette nouvelle série de capsules vidéo en LSQ et en ASL est un outil de plus pour s'assurer que les services sans fil sont accessibles, et qu'ils sont expliqués dans un langage clair et de manière cohérente par l'ensemble des fournisseurs de services du Canada. »

Cette série de capsules vidéo en LSQ et en ASL est lancée tout juste quelques mois après la diffusion d'une première série de capsules qui visaient à fournir un aperçu, dans un format accessible, du contenu du nouveau Code sur les services sans fil aux communautés sourdes, sourdes aveugles, et malentendantes. Des sous-titrages et des voix hors champ assurent l'entière accessibilité des capsules.

« En tant que groupe de travail sur l'accessibilité dont le mandat consiste à faire la promotion de l'amélioration de l'accès à l'information sur la télécommunication sans fil au Canada, nous nous réjouissons de la création de ces capsules vidéo en LSQ et en ASL sur les termes courants du sans-fil, explique Lisa Anderson-Kellett, présidente du Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada. Il est essentiel que les consommateurs Sourds, Sourds aveugles, et malentendants du Canada comprennent l'information sur les services sans fil que proposent les entreprises. »

En 2013, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CTRC) a créé un Code, puis il l'a mis à jour en 2017 afin de tenir compte des nouvelles obligations des fournisseurs de services sans fil. Le partenariat continu qu'entretiennent les fournisseurs de services du Canada et les communautés sourdes, sourdes aveugles, et malentendantes démontre l'engagement de l'industrie du sans-fil à assurer le droit à l'information sur les services offerts aux consommateurs de partout au Canada.

Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS)

L'ACTS fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada - ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. À ce titre, elle fait activement la promotion de l'industrie dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC)

Le CSSSC est un comité permanent de l'Association des Sourds du Canada (CAD-ASC). Il est constitué de consultants, d'analystes et de membres bénévoles de la communauté des Sourds, Sourds aveugles, et malentendants de partout au Canada. Son mandat consiste à favoriser l'égalité d'accès aux services de télécommunication sans fil pour les consommateurs en question, c'est-à-dire : 1) les forfaits sans-fil justes, cohérents et raisonnables pour les consommateurs qui s'expriment en LSQ ou en ASL; 2) la publicité claire et transparente pour les forfaits proposés; 3) la réduction de l'écart dans l'offre de produits et services sans fil des entreprises; 4) le renforcement de la création et de l'accessibilité des applications technologiques sans fil (app) qui proposent des paramètres de fonction équivalents; et 5) l'accès des services d'urgence sans fil au Canada.

