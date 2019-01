Parlement des jeunes 2019 - Des élèves du secondaire s'initient au travail parlementaire





QUÉBEC, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Près de 134 élèves de 3e et 4e secondaire participeront à la 17e législature du Parlement des jeunes, qui se déroulera du 23 au 25 janvier. Cette simulation parlementaire, présidée par M. Marc Picard, vice-président de l'Assemblée nationale, donnera lieu à des débats animés sur les trois projets de loi que les élèves auront rédigés.

« C'est un plaisir d'accueillir ces jeunes du secondaire qui vivent, ici, une expérience des plus enrichissantes. En participant à cette simulation, ces élèves peuvent mesurer toute l'importance du travail parlementaire. Il s'agit pour eux d'une occasion exceptionnelle de développer leur intérêt pour la politique et la démocratie », a précisé M. Picard.

Issus de 36 écoles secondaires au Québec, ces jeunes occuperont les fonctions de député, de président, de premier ministre ou de journaliste. De plus, ils étudieront trois projets de loi portant sur :

la réforme du système d'évaluation dans l'enseignement primaire et secondaire

du Québec;

du Québec; le vote obligatoire;

les bouteilles de plastique à usage unique.

Une commission parlementaire étudiera, en outre, les enjeux liés à l'aménagement durable des forêts, à savoir s'il est possible de concilier développement économique et environnement. De plus, une motion favorisant l'achat de véhicules électriques pour le transport écolier sera à l'ordre du jour des travaux.

Le Parlement des jeunes est soutenu par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut consulter la section Participer à paricilademocratie.com.

Source et renseignements :

Maryse Savard

Direction des communications,

des programmes éducatifs et de l'accueil

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 71114

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :