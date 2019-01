Stornoway annonce deux nominations à son conseil d'administration





LONGUEUIL, Québec, 21 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamond Corporation (TSX-SWY) (la «?Société?» ou «?Stornoway?») est heureuse d'annoncer la nomination de M. Hubert T. Lacroix et de Mme Angelina Mehta à son conseil d'administration.



M. Lacroix compte plus de trente ans d'expérience dans le monde des affaires et juridique et a une grande expertise de la gouvernance d'entreprises. M. Lacroix a agi comme président directeur général de CBC/Radio-Canada de janvier 2008 à juin 2018, comme conseiller spécial chez Stikeman Elliott de 2005 à 2008, et comme président exécutif du conseil de Société Télémédia et des autres compagnies de son groupe de 2000 à 2005. Sa carrière en droit s'est principalement déroulée chez McCarthy Tétrault où, pendant presque vingt ans, il a oeuvré en valeurs mobilières et en transactions de toutes sortes dans les marchés financiers. À travers les années, M. Lacroix a également agi au sein de plusieurs conseils d'administration de sociétés dont ceux de Cambior, Circo Craft, Donohue, Fibrek, Michelin Canada, Secor, Société d'investissements ITS, Transcontinental, et Zarlink Semiconducteurs, et d'organisations comme I'Accueil Bonneau, le Fonds de Développement du Collège Brébeuf, l'Hôpital Général de Montréal, et la Fondation Martlet de l'Université McGill. Il a également été un fiduciaire de la Fondation Lucie et André Chagnon, et est toujours un administrateur de la société de gestion de la famille Chagnon. M. Lacroix détient un diplôme en droit et une maîtrise en gestion des affaires de l'université McGill, et une certification ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés. Il est aussi membre du Barreau du Québec.

Mme Mehta, pour sa part, compte plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la finance et de l'ingénierie. Mme Mehta agit depuis septembre 2017 à titre de conseillère senior dans le domaine minier pour la banque d'investissement Paradigme Capital ainsi qu'à titre de Vice-Présidente des opérations pour la société North American Nickel. A travers les années, Mme Mehta a également agit à titre de gestionnaire d'investissement pour Sentient Asset Management Canada et a occupé divers postes opérationnels pour de multiples sociétés minières. Elle siège également au conseil d'administration de la Fondation du Grand Montréal, de la société Azimut Exploration et de Women in Mining Canada, et siégea par le passé sur les conseils d'administration de Meridian Mining et Pershimco Resources Inc. Mme Mehta détient un diplôme en ingénierie minier et une maîtrise en gestion des affaires de l'université McGill, ainsi qu'une maîtrise en droit de la faculté de droit Osgoode Hall de l'université York.

M. Ebe Scherkus, président du conseil d'administration de Stornoway, a souligné : «?C'est un grand plaisir d'accueillir, au nom de tous mes collègues administrateurs, Hubert et Angelina à notre conseil d'administration. Outre leur connaissance de l'industrie minière et des services miniers au Québec, Hubert et Angelina apportent une vaste expérience du développement organisationnel et de la supervision d'entreprises».

À PROPOS DE STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration de propriétés diamantifères et de production de diamants et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Société axée sur la croissance, Stornoway détient en propriété exclusive une mine de calibre mondial, la mine Renard, la première mine de diamants au Québec. Le siège social de Stornoway se situe au 1111 rue St-Charles Ouest, Bureau 400, Tour Ouest, Longueuil (Québec) J4K 5G4.

Au nom du conseil d'administration

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

/s/ «?Patrick Godin?»

Patrick Godin

Président et chef de la direction

Pour plus d'information, veuillez contacter Patrick Godin (Président et chef de la direction) au 450-616-5555 x2201 ou Alexandre Burelle (Directeur, Relations avec les investisseurs et développement des affaires) au 450-616-5555, x2264, aburelle@stornowaydiamonds.com



For more information, please contact Patrick Godin (President and CEO) at 450-616-5555 x2201

or Orin Baranowsky (CFO) at 416-304-1026 x2103 or Alexandre Burelle (Manager, Investor Relations and Business Development) at 450-616-5555 x2264

or toll free at 1-877-331-2232



** Site Web : www.stornowaydiamonds.com Courriel : info@stornowaydiamonds.com **

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 07:30 et diffusé par :