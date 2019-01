SEMAFO : Les forages de suivi sur Dangou livrent des résultats prometteurs





Des intersections de plus de 19 mètres à 4,17 g/t Au

MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO (TSX: SMF) a annoncé aujourd'hui les résultats de forage de suivi dans la région de Dangou située au nord-est de la mine Boungou. Un programme de forage du quatrième trimestre a livré des résultats prometteurs dans trois secteurs, notamment un sondage de 19 mètres à 4,17 g/t Au à partir de 42 mètres.

Un total de 43 sondages par forage à circulation inverse (« RC ») (5 210 mètres) a été complété au quatrième trimestre à Dangou (Figure 1). Le programme avait pour but d'investiguer les meilleures intersections obtenues au deuxième trimestre et d'établir la géométrie de la minéralisation.

Sur la base des forages en cours, les zones minéralisées semblent s'étendre en direction nord-sud et fortement inclinées vers l'est. Cela correspond avec les résultats obtenus des petits sites d'exploitation artisanale abandonnés situés plus au nord. La minéralisation aurifère est associée à des intervalles altérées (biotite-silice) et localement cisaillées des roches intrusives.

TABLEAU 1: Faits saillants Dangou

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) TPA1596 39,00 41,00 2,00 4,25 TPA1602 59,00 60,00 1,00 34,50 TPA1602 63,00 66,00 3,00 2,61 TPA1602 72,00 73,00 1,00 11,70 TPA1618 16,00 22,00 6,00 1,94 TPA1618 28,00 36,00 8,00 1,92 TPA1625 12,00 18,00 6,00 2,75 TPA1625 42,00 61,00 19,00 4,17 TPA1625 116,00 118,00 2,00 2,59 TPA1628 5,00 12,00 7,00 1,10

1 Toutes les longueurs sont dans l'axe de forage et l'épaisseur réelle n'a pas encore été établie. 2 Tous les résultats d'analyse sont inférieurs au seuil d'écrêtage de 45 g/t Au

Ces nouveaux résultats démontrent la continuité latérale de la minéralisation aurifère. En 2019, les efforts se concentreront sur l'établissement de l'extension latérale et en profondeur des zones dans le but de fournir des dépôts satellites situés à une distance de transport par camion de la mine Boungou. Les premiers succès d'exploration sur la propriété Tapoa sont importants pour SEMAFO, car ils mettent en évidence le potentiel de la propriété qui demeure inexplorée comparativement aux secteurs environnants la mine Boungou. En plus de la région de Dangou, le programme d'exploration de Boungou investiguera en 2019 différentes anomalies de forage à la mototarière et des échantillons de sol sur l'ensemble de la propriété.

Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent des longueurs variables de carottage. Le carottage est scié en deux. Une moitié de la carotte est conservée sur le site aux fins de contrôle et l'autre moitié est acheminée pour préparation et analyse de l'or aux laboratoires ALS Minerals Services à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour le forage RC, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre d'éclats rocheux homogénéisés et passés au diviseur à riffles pour former un sous-échantillon d'environ 2 kg, qui est ensuite acheminé pour préparation aux laboratoires de ALS à Ouagadougou au Burkina Faso. Chaque échantillon est analysé par pyroanalyse pour déterminer la teneur en or à partir d'un sous-échantillon de 50 grammes. En complément des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) d'ALS, un programme interne d'AQ/CQ est en place tout au long du programme d'échantillonnage, par l'insertion à l'aveugle de duplicatas, de blancs et de matériaux de référence reconnus dans l'industrie.

Richard Roy, géo., vice-président à l'exploration, est la personne qualifiée responsable des renseignements présentés dans ce communiqué et est une personne qualifiée tel que défini par le Règlement 43-101.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Mana et Boungou au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « prometteurs », « a pour but », « investiguer », « meilleures », « se concentreront », « recherche », « occasions » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité d'investiguer en 2019 différentes anomalies de forage à la mototarière et des échantillons de sol sur l'ensemble de la propriété, la capacité du programme d'exploration sur Boungou d'établir l'extension latérale et en profondeur des zones dans le but de fournir des dépôts satellites situés à une distance de transport par camion de la mine , , la capacité de réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2017 de SEMAFO, la mise à jour incluse dans le rapport de gestion du premier, deuxième et troisième trimestre de 2018, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

