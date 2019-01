Deux nominations stratégiques chez Groupe TVA





MONTRÉAL, le 21 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu, France Lauzière, est heureuse d'annoncer deux nominations stratégiques au sein de la haute direction du Groupe, soit celle de Denis Rozon à titre de vice-président productions, opérations et technologies de TVA et chef de l'exploitation de MELS, ainsi que celle d'Anick Dubois au poste de vice-présidente finances de Groupe TVA. Ces nominations entrent en vigueur aujourd'hui.

« Notre industrie connaît depuis plusieurs années des changements fondamentaux qui exigent une solide capacité de réflexion stratégique, une aptitude à saisir les nouvelles occasions d'affaires qui se présentent et une gestion financière rigoureuse destinée à permettre la réalisation du plan d'affaires », d'expliquer France Lauzière. Dans ce contexte, Anick et Denis sont assurément les personnes les plus qualifiées pour occuper ces postes hautement stratégiques. »

Denis Rozon: un leadership incontestable

En poste au sein de Groupe TVA depuis 2006 à titre de vice-président et chef de la direction financière, Denis Rozon a vu le poste de chef de l'exploitation de MELS s'ajouter à ses fonctions en octobre dernier. À partir d'aujourd'hui, il dirigera également les secteurs de la production, des opérations et des technologies de TVA. « Depuis son arrivée, Denis a assumé des responsabilités importantes en contribuant largement aux succès de TVA. Son expertise, son leadership, sa vision et son sens des affaires en font la personne tout indiquée pour relever ce nouveau défi », de commenter France Lauzière.

« Je suis très heureux d'aborder ce nouveau défi avec des gens passionnés et qui ont à coeur le succès de l'entreprise. La compétence et l'engagement de nos équipes permettront à TVA et à MELS d'atteindre nos objectifs d'affaires et de répondre aux attentes de notre auditoire, de nos clients et de nos partenaires », de souligner Denis Rozon.

Anick Dubois : une expérience précieuse

Forte de plus de 15 ans de métier dans le domaine de la finance, Anick Dubois a fait son entrée au Groupe TVA en 2007, après quelques années de service chez Ernst & Young et Astral Radio. Titulaire du poste de directrice principale des finances au moment de sa nomination, elle a eu l'occasion d'acquérir une expérience pointue des différents secteurs de Groupe TVA. « Je suis très fière d'accueillir Anick au sein du comité de direction. C'est une professionnelle des finances aguerrie, qui a une connaissance approfondie de nos activités et de notre marché. Son expérience sera donc très précieuse pour nous aider à accomplir notre plan d'affaires », d'ajouter la présidente.

« C'est avec enthousiasme que j'entreprends ce nouveau mandat entourée d'une équipe d'expérience. Ma priorité sera d'appuyer la direction de l'entreprise vers l'atteinte de nos objectifs d'affaires », de conclure Anick Dubois.

La présidente a enfin profité de l'occasion pour remercier Daniel Boudreau de sa grande contribution au Groupe TVA au cours des dernières années et lui souhaiter bon succès dans la poursuite de sa carrière. Au moment de son départ, il occupait le poste de vice-président, TVA Productions, opérations et technologies.

SOURCE Groupe TVA

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :