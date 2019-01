More4Apps va rejoindre le Cloud





More4Apps, le spécialiste de l'intégration logicielle basé en Nouvelle-Zélande et connu pour ses outils d'intégration à Oracle EBS basés sur Excel, a confirmé qu'elle s'apprêtait à créer un produit pour Cloud ERP. « Nous sommes submergés par le nombre impressionnant de clients qui demandent que nos solutions soient migrées vers le nouveau système ERP, ce qui explique notre engagement stratégique à développer des outils de saisie des données basés sur le Cloud », a déclaré Bruce Doig, cofondateur et responsable de l'innovation chez More4Apps. « Nous avons déjà une équipe nombreuse qui travaille en étroite collaboration avec une chaîne de restauration rapide bien connue aux États-Unis pour livrer plusieurs chargeurs intégrés à Oracle ERP Cloud. »

En tant que partenaire Gold d'Oracle, More4Apps est bien placée pour développer une gamme d'outils d'intégration pour la nouvelle plateforme, l'entreprise bénéficiant d'une connaissance intime de l'EBS existante ainsi que d'une relation de travail étroite avec un client avec lequel elle collabore pour développer des chargeurs de données pour la nouvelle plateforme SaaS. Et même si les capacités de Cloud ERP n'ont pas encore été pleinement éprouvées, More4Apps est confiante dans le fait que les éditeurs de logiciels indépendants auront une place de choix dans le cadre du nouveau système.

« Lorsque nous avons approché nos clients en 2018, nous avons découvert un niveau incroyablement élevé de fidélité et de soutien pour ce que nous faisons. Certaines personnes nous ont déclaré qu'elles ne voudraient pas faire leur travail sans nous, et beaucoup ont exprimé leur gratitude pour les outils puissants que nous proposons et qui ont un impact significatif sur les personnes chargées de la saisie de données, de la gestion des processus métiers et de l'efficacité du back-office », a ajouté Bruce. « Ils souhaitent réellement changer de plateforme ERP et ont peur de ne pas être en mesure de prendre les assistants More4Apps avec eux. »

Les personnes d'Oracle elles-mêmes ont recommandé une approche prudente de la migration vers Cloud ERP, Cliff Godwin d'Oracle suggérant en mars 2018 de faire très attention aux personnalisations métier critiques et aux applications tierces ne pouvant pas migrer directement vers la nouvelle plateforme. Il a également indiqué que la majorité des entreprises devraient se tourner vers un modèle hybride, certaines fonctionnalités restant disponibles sur les plateformes sur site, tandis que d'autres activités sont mieux adaptées à l'environnement SaaS.

More4Apps reste attachée à la vaste base d'installations des utilisateurs d'Oracle EBS, avec des stratégies en place pour aider les organisations utilisant ou envisageant d'utiliser More4Apps sur E-Business Suite, ainsi que celles envisageant de migrer vers le Cloud. L'équipe de développement cherche actuellement à travailler en collaboration avec un petit groupe de clients qui envisagent de migrer certaines fonctionnalités vers le Cloud.

Et Bruce de conclure : « Nous prévoyons que nos clients existants ainsi que de nouveaux clients vont bénéficier d'une transition sans heurts d'un système ERP à un autre avec un minimum de perturbations, et nous pensons que nous sommes bien placés pour établir des partenariats avec les clients au fur et à mesure de leurs parcours vers le Cloud. »

L'entreprise prévoit de lancer le premier de ses nouveaux produits avant l'évènement Openworld 2019.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 05:05 et diffusé par :