B2C2 lance son flux OTC en streaming avec exécution point-and-click





B2C2, un des principaux fournisseurs de liquidité en crypto-monnaies et un leader en trading OTC électronique, annonce aujourd'hui le lancement de prix exécutables en temps réel sur sa plateforme OTC.

Pour la première fois, les clients de B2C2 seront en mesure de visualiser et d'exécuter leurs ordres sur un marché à double sens en temps réel, via la plateforme Web sécurisée de la compagnie. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux acteurs du marché de surveiller en toute simplicité le cours du marché en direct, selon des quantités définies par l'utilisateur, et d'exécuter des ordres en un clic, comme s'il s'agissait d'une plateforme traditionnelle de courtage de devises.

Ce lancement vient couronner un certain nombre d'accomplissements réalisés par B2C2 en 2018, notamment le dépassement du pic de volume de 2017; le déploiement d'un nouveau design de la plateforme; la mise en place de partenariats avec des agrégateurs de liquidité majeurs; et le lancement d'un service de recherche de marché.

Fondée en 2015, B2C2 est l'une des sociétés de trading en crypto-monnaies les plus expérimentées et la première à proposer une plateforme OTC électronique. Bénéficiant de la confiance des plus grandes plateformes de trading en ligne, des places boursières, de banques et gestionnaires de fonds pour fournir de la liquidité 24/7/365, B2C2 offre une exposition aux crypto-monnaies à large capitalisation. Grâce à sa technologie de pointe, la société assure une exécution instantanée via les API REST et FIX, en plus de son interface Web et de ses capacités de courtage vocal. En outre, B2C2 est intégrée à aux plateformes oneZero, Gold-i et Caspian.

Yamaguchi Yohsuke, GMO Coin, déclare : "B2C2 est un leader innovant et un des fournisseurs de liquidités de crypto-monnaies le plus respectés dans l'écosystème institutionnel. Le lancement de la tarification en streaming sur l'interface graphique de B2C2 est une offre pionnière qui permettra une exécution optimale au moment de trader des crypto-monnaies."

Max Boonen, fondateur et CEO de B2C2, souligne: "Nous sommes fiers d'être parmi les premiers fournisseurs de liquidité à proposer une exécution électronique avec des prix en temps réel via notre plateforme. Cette amélioration permet d'apporter les capacités des marchés financiers traditionnels sur les marchés de crypto-monnaies, et vient s'ajouter comme la cerise sur le gâteau pour B2C2, après une année couronnée de succès."

B2C2 est un membre fondateur du Centre for Technology and Global Affairs de l'Université d'Oxford, et un membre de ?CryptoUK', la première association commerciale d'autorégulation pour l'industrie britannique des crypto-devises. La société est également membre du Blockchain and Virtual Currencies Working Group à Bruxelles ; de l'Association française pour la gestion des cyber-monnaies; et de l'Association commerciale des crypto-monnaies au Japon.

À propos de B2C2

Créé en 2015, B2C2 est un des fournisseurs majeurs de liquidité en crypto-monnaies et le leader du marché électronique de gré à gré. En créant des ponts entre les marchés financiers traditionnels et celui des crypto-monnaies, la compagnie bénéficie de la confiance des courtiers de détail, des plateformes d'échange de crypto-monnaies, de banques et gestionnaires de fonds pour leur fournir de la liquidité en continu, et ce, durant toute l'année. Basée au Royaume-Uni, avec des bureaux à Londres et Tokyo, B2C2 est une société privée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.b2c2.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 04:05 et diffusé par :