Spectre annonce une facilité d'emprunt privilégié pour le portefeuille d'avions cargo B737NG

DUBLIN, 21 janvier 2019 /CNW/ - Spectre Cargo Solutions, établie au Texas, par l'intermédiaire de sa filiale irlandaise NGF Genesis Limited, a clôturé sa première tranche d'une facilité d'emprunt privilégié à long terme, menée par Erste Bank, dans le but de refinancer sept aéronefs Boeing 737-700 et 800, convertis en avions cargo, livrés en location à plusieurs exploitants et gérés par NGF Genesis (Irlande) de Spectre.

Ce mécanisme, le premier financement institutionnel du portefeuille d'avions cargo de Spectre, représente la première suite d'aéronefs à l'appui de sa plateforme plus large de transport de passagers à marchandises (PTF).

À propos de Spectre : Spectre Cargo Solutions est une société de location et de gestion d'avions cargo établie à Austin, au Texas, aux États-Unis. NGF Genesis Limited (Irlande) est une société de Spectre Cargo Solutions. Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec Kevin Casey au +1 334 791 1076 ou à l'adresse kcasey@spectre.aero, et consulter le site www.spectre.aero.

